River Plate vs RB Bragantino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo H de la Copa Sudamericana

El duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo H de la Copa Sudamericana se jugará el próximo miércoles 20 de mayo a las 21:30 (hora Argentina).

Así llegan River Plate y RB Bragantino

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

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Últimos resultados de River Plate en partidos de la Copa Sudamericana

River Plate derrotó por 2 a 1 a Carabobo en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 3 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 2 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de RB Bragantino en partidos de la Copa Sudamericana

RB Bragantino llega con envión anímico tras vencer por 6 a 0 a Blooming. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 2 derrotas. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 4.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y River Plate resultó vencedor por 0 a 1.

El Millonario quiere mantenerse en la cima del Grupo H. Hasta el momento acumula 10 puntos con 5 goles. RB Bragantino se encuentra en tercer lugar con 6 unidades y 9 goles convertidos.

El árbitro designado para el encuentro es Gustavo Tejera.

Fecha y rival de River Plate en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo H - Fecha 6: vs Blooming: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de RB Bragantino en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo H - Fecha 6: vs Carabobo: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario River Plate y RB Bragantino, según país