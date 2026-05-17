Independiente Petrolero vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo E de la Copa Sudamericana

Independiente Petrolero recibe el próximo miércoles 20 de mayo a Botafogo por la fecha 5 del grupo E de la Copa Sudamericana, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en Estadio Patria.

Así llegan Independiente Petrolero y Botafogo

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

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Últimos resultados de Independiente Petrolero en partidos de la Copa Sudamericana

Independiente Petrolero cayó 2 a 3 ante Caracas en el Estadio Olímpico Patria. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Botafogo en partidos de la Copa Sudamericana

Botafogo llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Racing Club. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 4 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Botafogo fue el ganador por 3 a 0.

Botafogo intentará mantenerse en el liderato del Grupo E, lugar que ocupa con 10 puntos y 9 goles anotados. Por su parte, Independiente se encuentra en el fondo de la tabla y no sumó unidades.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Guillermo Guerrero Alcívar.

Fecha y rival de Independiente Petrolero en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 6: vs Racing Club: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Botafogo en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 6: vs Caracas: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Independiente Petrolero y Botafogo, según país