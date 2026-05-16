China dice que los acuerdos alcanzados durante la visita de Trump son "preliminares"

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Donald Trump visita China.

El Ministerio de Comercio de China calificó el sábado de "preliminares" los acuerdos sobre aranceles, agricultura y ‌aviación alcanzados durante la ‌visita de esta semana del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump partió de Pekín el viernes tras dos días de conversaciones con el presidente Xi Jinping, caracterizadas por la pompa y la retórica cordial, pero con pocos detalles sobre resultados concretos en materia de comercio e inversión.

En un comunicado publicado ​en su página web, ⁠el ministerio dijo que ambas partes habían acordado crear ‌un consejo de inversión y un consejo ⁠comercial para negociar reducciones arancelarias recíprocas ⁠y específicas para determinados productos, así como recortes más amplios en productos no especificados, incluidos los agrícolas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También en materia de ⁠agricultura, Pekín afirmó que ambas partes trabajarían para resolver ​las barreras no arancelarias y los ‌asuntos de acceso al mercado.

"FINALIZADOS LO ANTES ‌POSIBLE"

"La parte estadounidense promoverá activamente la resolución de las ⁠preocupaciones de larga data de China en relación con la retención automática de productos lácteos y acuáticos, las exportaciones de bonsáis en sustratos de cultivo a Estados Unidos ​y el ‌reconocimiento de la provincia de Shandong como zona libre de gripe aviar", dijo el ministerio.

"La parte china también promoverá activamente la resolución de las preocupaciones de Estados Unidos en relación con el registro de ⁠las instalaciones de carne de vacuno y las exportaciones de carne de aves de corral desde algunos estados de Estados Unidos a China", añadió.

El ministerio no identificó a las empresas ni proporcionó detalles sobre volúmenes, valores o plazos.

La declaración del sábado supuso la primera valoración pública de China sobre los resultados ‌de las negociaciones comerciales celebradas esta semana en Pekín y Seúl, y se conoce en un contexto de dudas sobre qué ha aportado la primera visita de Estado de Trump a China en casi una década.

Trump ha afirmado que China acordó comprar ‌200 aviones Boeing , pero los analistas han cuestionado la falta de un calendario.

El Ministerio de Comercio confirmó los acuerdos sobre "las compras chinas ‌de aviones ⁠estadounidenses y las garantías de Estados Unidos sobre el suministro de motores y piezas de aviones ​a China", sin dar más detalles.

Agregó que las conversaciones sobre los detalles continuaban y que los acuerdos se "finalizarían lo antes posible".

Con información de Reuters