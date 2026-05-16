Medicamentos gratis de PAMI 2026: cuántos podés pedir y cómo tramitarlos

Hasta cuatro medicamentos, el trámite es digital, sencillo y más rápido.

El programa de medicamentos gratuitos de PAMI sigue siendo un pilar para jubilados y pensionados en 2026. Te contamos cuántos remedios podés pedir sin cargo, cómo hacer el trámite según la cantidad solicitada, qué documentación necesitás y cuáles son los requisitos para acceder al beneficio.

Cuántos medicamentos sin cargo se pueden pedir por mes

El acceso a los remedios gratuitos varía según la cantidad de fármacos que necesites cada mes. Si tu tratamiento requiere hasta 4 medicamentos, el trámite es más sencillo y ágil. Solo necesitás la receta médica electrónica, el DNI, el recibo de haberes y la declaración jurada correspondiente. La gestión se puede iniciar de forma digital y suele resolverse rápido a nivel administrativo.

Ahora bien, si necesitás hasta 6 medicamentos, el procedimiento se vuelve más riguroso. PAMI realiza una evaluación adicional a través de la Unidad de Gestión Local. Además de los requisitos habituales, tenés que presentar documentación médica complementaria que respalde la necesidad de una mayor cobertura, como diagnósticos, estudios o informes clínicos. Esta revisión más exhaustiva puede demorar más tiempo, así que conviene anticiparse.

Requisitos para acceder al beneficio de seis medicamentos

Para acceder al régimen del subsidio de seis medicamentos, tenés que cumplir ciertas condiciones que PAMI evalúa al momento de procesar el trámite. La primera es tener ingresos mensuales menores a 1,5 haberes mínimos previsionales. Si en tu hogar hay una persona con Certificado Único de Discapacidad, ese límite se extiende a 3 haberes mínimos.

Además, no podés estar afiliado a una medicina prepaga, no podés tener más de un inmueble, ni aeronaves ni embarcaciones de lujo. Tampoco podés poseer un vehículo con menos de diez años de antigüedad, salvo que en el hogar haya alguien con CUD. Por último, no podés ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena.

Paso a paso: cómo iniciar el trámite online

Podés iniciar el trámite directamente desde la web de PAMI o acercándote a la Agencia o UGL que te corresponda con toda la documentación requerida. Si optás por la vía digital, el proceso es más cómodo y evita que tengas que trasladarte. Una vez que el trámite está autorizado, retirás la medicación en la farmacia presentando la receta correspondiente.

Para seis remedios, PAMI evalúa tu caso con una revisión más exhaustiva.

La documentación que tenés que presentar incluye el DNI, la credencial de afiliación y la receta electrónica emitida por un médico que integre el Sistema PAMI. Es indispensable que la receta incluya el diagnóstico presuntivo o determinado que origina la prestación, detallado o codificado según la CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima versión.

Documentación médica complementaria que te van a pedir

Además de la receta y los documentos personales, PAMI te va a solicitar informes de estudios que respalden los diagnósticos informados por el médico prescriptor. Estos informes deben presentarse tanto en original como en copia, así que conviene tener todo preparado antes de iniciar el trámite para no ir y venir con papeles faltantes.

También es obligatorio presentar el formulario de solicitud de cobertura por razón social superior a cuatro medicamentos. Este documento tiene que estar debidamente firmado y sellado por el médico tratante. Sin ese formulario, el trámite no avanza, así que asegurate de que tu médico lo complete correctamente antes de presentarlo en la plataforma o en la agencia.