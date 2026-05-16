El mensaje de Scaloni a un mes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026: "No imposible"

Scaloni habló a un mes del debut de Argentina en el Mundial:

Lionel Scaloni habló a un mes del debut de la Selección Argentina en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El DT de la "Albiceleste" que buscará repetir el éxito obtenido en Qatar 2022 brindó una entrevista para las cuentas oficiales de la Conmebol en la que hizo referencia a la participación del combinado nacional en el torneo, pero también a Lionel Messi y lo que sería su última Copa del Mundo. Además, no se olvidó de Diego Armando Maradona.

Lionel Scaloni habló sobre el desafío en el Mundial 2026

"Es verdad que el Mundial es algo es muy muy muy difícil. El componente de ganar un Mundial tienen que juntarse un montón de cosas y es muy difícil. Vamos a intentarlo como siempre. pero bueno... no imposible. ¿No?", aseveró el DT del combinado nacional acerca de este desafío de conseguir la gloria una vez más como lo hizo hace cuatro años. A su vez, sobre el astro rosarino no se guardó nada, lo llenó de elogios y hasta explicó por qué podría haber jugado con el "Pelusa":

Lionel Scaloni sobre el último Mundial de Messi

"Poder verlo jugar es algo maravilloso. Más allá de que sea o no su último Mundial no me gusta la añoranza o pensar que va a pasar. Quiero disfrutar el momento y creo que todo el mundo lo quiere ver jugar, no sólo los argentinos", lanzó Scaloni acerca de la chance de que la "Pulga" juegue el certamen por sexta vez en su carrera: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 donde se consagró con la Selección Argentina.

Sobre el mismo tema pero en comparación con Maradona, el entrenador agregó que le gusta pensar que Messi va a seguir jugando "porque si no te pones triste, como cuando pasó con Diego, de no verlo más jugar adentro de una cancha. Son jugadores que marcaron la historia del fútbol, no te deja tranquilo pensar que no va a estar o no va a jugar más. Prefiero pensar en el presente". De hecho, cuando tuvo que responder si los dos referentes podrían jugar juntos opinó que sí. "Soy de los entrenadores que no piensan en un sistema de juego en base al entrenador, los hacen los jugadores. Se podrían complementar tranquilamente y el problema lo tendrián los rivales.

Lionel Scaloni habló a un mes del debut de la Selección Argentina

El trabajo de Scaloni como técnico en la Selección Argentina

En la entrevista para la Conmebol, el entrenador también hizo referencia a su trabajo con el cuerpo técnico para buscar la mejor versión de su equipo. "No dejamos nada librado al azar. Somos muy concisos en lo que decimos. No le pasamod toda la información que realmente tenemos. Intentamos decirle lo realmente importante. Sabemos lo que ellos necesitan, respiramos fútbol y estamos mucho en contact con ellos, intentamos que no se nos escape nada".

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