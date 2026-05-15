Mantiene la cábala: el jugador que citó Lionel Scaloni para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Scaloni busca repetir el título y sumar una cuarta estrella.

Tras darse a conocer la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, Lionel Scaloni se encuentra centrado en analizar el día a día de cada jugador para determinar a los 26 convocados que viajarán a los Estados Unidos para iniciar la concentración. En este sentido, la lista definitiva debe presentarse antes del 30 de mayo, fecha límite impuesta por la FIFA, y el equipo partirá inmediatamente a Kansas City.

De acuerdo con la información compartida por Gastón Edul, el conjunto albiceleste comenzará la concentración el lunes 1º de junio en el Compass Minerals National Performance Center, aunque no estarán solo los 26 citados. Y es que, al igual que en Qatar 2022, Scaloni ha optado por llevar un juvenil para que acompañe a la Selección en los entrenamientos a pesar de que ni siquiera forma parte de la prelista.

Se trata de Máximo Leguizamón, el arquero de 18 años que juega en la Reserva de Tigre, repitiendo así lo sucedido hace cuatro años con Federico Gomes Gerth, quien también atajaba en el segundo equipo del cuadro de Victoria. Según una reciente nota publicada por Olé, el juvenil viajará para hacer la concentración en Kansas como sparring de los tres arqueros que integrarán el plantel mundialista de la “Albiceleste”.

De categoría 2007, Leguizamón hizo todas sus inferiores en Tigre con notables resultados, los cuales lo llevaron a ser citado reiteradamente en las juveniles de la Selección Argentina, teniendo su debut con la Sub-17 en 2022. Si bien todavía no llegó a la Primera División, ya debutó en la Reserva del “Matador” a mediados del año pasado y también se ha convertido en el dueño del arco de la Sub-20 de Diego Placente.

Con su cita, Scaloni no solo mantiene viva la cábala de tener a un joven arquero de Tigre como sparring, sino que también espera darle algo de desarrollo a Leguizamón junto a figuras como Dibu Martínez y Gerónimo Rulli y con la figura de Martín Tocalli como entrenador bajo los postes. Por lo tanto, se trata también de cierta apuesta para el futuro, aunque Gomes Gerth, su antecesor de Qatar 2022, no pudo explotar su carrera después de haber estado con los campeones del mundo y actualmente está en la Reserva de Unión de Santa Fe.

Tigre volverá a tener un sparring como en Qatar 2022.

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