Provncia refuerza la seguridad vial: ya equipó a 120 municipios con alcoholímetros

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, aseguró que ya son 120 los municipios bonaerenses que cuentan con alcoholímetros entregados por el gobierno provincial para reforzar los controles de tránsito y prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol. La medida forma parte del programa Alcohol Cero, una de las principales políticas de seguridad vial impulsadas por la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense indicaron que la distribución de estos equipos homologados apunta a fortalecer la capacidad de control de los municipios y a mejorar la prevención en rutas, accesos y zonas urbanas. La estrategia también incluye capacitaciones para agentes, incorporación de nuevas tecnologías y campañas de concientización para reducir los siniestros viales.

"Alcohol Cero no es solamente una ley, es una política pública que vino a cambiar una cultura vial en la provincia de Buenos Aires", afirmó Marinucci. Y agregó: "Ya son 120 los municipios que cuentan con alcoholímetros entregados por la Provincia. Eso significa más controles, más presencia del Estado y más conciencia vial en cada distrito bonaerense".

Los dispositivos que entrega la Provincia cuentan con homologación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, lo que garantiza su validez y precisión en los operativos. Según explicaron desde la cartera de Transporte, estos equipos se utilizan en controles dinámicos que también contemplan la verificación de documentación, el uso del cinturón de seguridad y otras condiciones obligatorias para circular.

La política de Alcohol Cero comenzó a implementarse con el objetivo de desalentar una de las conductas más peligrosas al volante. Desde la entrada en vigencia de la norma, la Provincia reforzó los controles en rutas turísticas, corredores estratégicos y centros urbanos, en coordinación con municipios y con organismos provinciales y nacionales.

Dispositivos de control de alcohol y nuevas cámaras: los refuerzos que hizo Transporte

En paralelo, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial sumó cámaras digitales de última generación y puestos de monitoreo en distintos puntos de la red vial bonaerense. Esta tecnología permite detectar y registrar infracciones en tiempo real, como el uso del celular mientras se maneja, la falta de cinturón de seguridad y otras maniobras de riesgo.

La incorporación de estos sistemas "complementa el trabajo presencial de los agentes de tránsito y busca optimizar la fiscalización en los corredores con mayor circulación", tal como indicaron desde el Ministerio. De esta manera, la Provincia apuesta a una combinación de tecnología, controles y educación vial para reducir accidentes y fortalecer la seguridad en las calles y rutas.

Marinucci remarcó que la ley ya produjo un cambio en los hábitos de conducción. "Hoy hay más controles, más conciencia y una sociedad que entiende que manejar alcoholizado pone en riesgo vidas", sostuvo el funcionario.

El Ministerio de Transporte destacó que los operativos se mantienen de manera permanente durante todo el año y se intensifican en temporadas de mayor movimiento turístico. El objetivo, señalaron, es "consolidar políticas públicas que garanticen una circulación más segura para todos los bonaerenses" y profundizar una estrategia que busca "reducir los siniestros y salvar vidas".