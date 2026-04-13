PBA señala a Nación como el responsable de la crisis en el transporte

En medio de la creciente crisis del transporte, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, reunió a las principales cámaras del sector y apuntó contra el Gobierno nacional por la falta de respuestas. El encuentro se dio en un contexto de suba de costos, conflicto por subsidios y riesgo para la continuidad del servicio en la provincia de Buenos Aires.

Marinucci encabezó este lunes una reunión clave con las principales cámaras empresarias del transporte automotor, en un intento por encontrar soluciones ante la profundización de la crisis del transporte a nivel nacional. Del encuentro participaron también el subsecretario de Transporte, Damián Contreras, y el subsecretario Administrativo y Legal, Patricio D’Angelo, junto a representantes de las entidades más importantes del sector. La convocatoria se dio en medio del aumento sostenido del combustible, la suba generalizada de costos y las demoras en el envío de fondos por parte del Gobierno nacional.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el reclamo por los subsidios que, según el Gobierno bonaerense, la Nación adeuda desde hace más de dos años. "Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el transporte", sostuvo Marinucci, quien además remarcó la necesidad de una respuesta urgente para evitar que la crisis del transporte siga escalando.

El funcionario fue contundente al señalar que la situación actual no estaba prevista y que responde a decisiones tomadas a nivel nacional. "No alcanza con el esfuerzo de la Provincia si Nación no cumple con sus obligaciones", enfatizó.

El incremento del precio del combustible aparece como uno de los factores más determinantes en la crisis del transporte. Según se advirtió durante la reunión, este aumento está generando un fuerte impacto en la estructura de costos de las empresas, poniendo en riesgo la continuidad del servicio. Desde el sector empresario coincidieron en el diagnóstico. Luciano Fusaro, titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), destacó que se avanzó en el análisis de partidas pendientes, especialmente aquellas vinculadas a los llamados “atributos sociales” que debe abonar el Estado nacional.

Refuerzo de subsidios provinciales

Frente a este escenario, la provincia de Buenos Aires confirmó un refuerzo en los subsidios como medida de contención. En concreto, se anunció el pago del anticipo correspondiente a abril con un incremento excepcional del 65%, por encima del 50% habitual.

El objetivo de esta medida es sostener el funcionamiento del sistema en el corto plazo y evitar una mayor reducción del servicio, que ya comenzó a sentirse en distintas líneas. Sin embargo, desde la Provincia advirtieron que este esfuerzo no será suficiente si no se normaliza la situación con los fondos nacionales.