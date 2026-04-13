El transporte público aumentó fuertemente desde que Javier Milei asumió como presidente de la Nación.

El costo de moverse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un fuerte incremento desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en un contexto marcado por la reducción de subsidios, la actualización mensual de tarifas y el traslado de costos a los usuarios.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectaivas de Mercado, el gasto en transporte público acumuló subas cercanas al 1000% desde diciembre de 2023, lo que transformó a la movilidad en uno de los principales rubros dentro del presupuesto de los hogares.

Cuánto aumentó el costo de movilidad en transporte público en el AMBA desde que asumió Javier Milei como presidente de la Argentina.

El aumento se refleja con claridad en el valor del boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de $52,96 a $715,24 en abril de 2026. Esto implica un incremento superior al 1.250% en poco más de dos años.

A partir de allí, las tarifas escalan según la distancia recorrida:

De 3 a 6 km: $794,74

De 6 a 12 km: $855,97

De 12 a 27 km: $917,24

Para quienes no tienen la SUBE registrada, los valores son más elevados y parten desde $1.137,23. El ajuste responde a un nuevo esquema tarifario que combina la inflación mensual con un adicional de dos puntos porcentuales, mecanismo que se aplica tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires.

Cuánto cuesta la movilidad en CABA

Cuánto pesa hoy el transporte en el gasto familiar

El impacto en el bolsillo se volvió cada vez más significativo. Según estimaciones recientes, el transporte ya representa cerca del 47% del gasto en servicios públicos de los hogares del AMBA. En términos concretos, una familia promedio necesita alrededor de $101.026 mensuales para cubrir sus traslados, frente a los $59.370 que destinaba un año atrás. Solo en el último mes, el rubro transporte aumentó 14,8%, impulsado principalmente por subas en el boleto de colectivos.

El esquema de actualización mensual anticipa nuevos incrementos. Si se confirman las previsiones de inflación de marzo, en mayo se aplicaría una suba cercana al 5% en las tarifas de colectivos. De concretarse, el boleto mínimo en la provincia de Buenos Aires podría superar los $914, mientras que en la Ciudad se ubicaría en torno a los $751.

El aumento de tarifas se da en paralelo a un escenario complejo para el transporte público, con conflictos entre empresas y el Gobierno por subsidios, subas en el precio del combustible y reducción de frecuencias. En este contexto, el fuerte encarecimiento de la movilidad se combina con un deterioro en la calidad del servicio, lo que intensifica el impacto sobre los usuarios que dependen diariamente del transporte público en el AMBA.