Un ataque de drones y misiles rusos deja al menos cuatro heridos en Kiev, según oficiales ucranianos

Rescatistas trabajan en el sitio de un edificio de apartamentos dañado durante los ataques de misiles y drones rusos en Kiev, Ucrania

Rusia atacó la capital ucraniana, Kiev, con drones y misiles en la madrugada del ‌jueves, según informaron las ‌autoridades, lo que dejó al menos cuatro heridos y causó daños en varios edificios, incluido uno que se derrumbó parcialmente y en el que probablemente haya residentes atrapados bajo los escombros.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, dijo que parte ​de una vivienda ⁠se había derrumbado en el distrito oriental de Darnytskyi.

"Hay ‌personas atrapadas bajo los escombros", escribió Tkachenko ⁠en Telegram. "Los servicios de emergencia ⁠se dirigen al lugar".

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Dijo que cuatro personas habían resultado heridas en el ataque.

El alcalde Vitali Klitschko dijo que ⁠nueve personas estaban siendo atendidas en el hospital ​y otras dos recibían tratamiento ambulatorio.

Tkachenko ‌señaló que se habían producido ‌daños en edificios de otros distritos de la ⁠ciudad muy alejados entre sí, incluido uno en el que los restos de un dron habían caído sobre el tejado de un edificio residencial.

Klitschko también informó ​de ‌daños en edificios de toda la capital, incluidos los escombros que impactaron contra dos edificios en un barrio del norte, provocando un incendio en un bloque de pisos de 12 plantas.

Imágenes ⁠de Reuters TV mostraban a los equipos de emergencia abriéndose paso con cuidado entre montones de escombros mientras el humo se elevaba desde una sección destruida de un bloque de apartamentos.

Otras imágenes de vídeo en canales no oficiales de Telegram mostraban partes de edificios de apartamentos en ‌llamas.

La alerta de ataque aéreo seguía vigente en la capital más de cuatro horas después de su activación.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que los drones rusos seguían sobrevolando las afueras de Kiev y otras regiones del ‌centro y el este de Ucrania.

El miércoles, Rusia lanzó un ataque diurno con drones contra el país, dirigido contra ‌infraestructuras críticas en ⁠las regiones occidentales, y causó la muerte de al menos seis personas, informaron las autoridades.

(Información ​adicional de Gleb Garanich y Anna Voitenko; redacción de Ron Popeski; edición de Christian Schmollinger, Kim Coghill y Himani Sarkar; edición en español de María Bayarri Cárdenas)