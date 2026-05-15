Salarios bajos, deuda creciente y protestas: el complejo escenario económico que enfrenta Zdero en Chaco

Trabajadores estatales de Chaco nucleados en la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) realizaron este viernes una nueva jornada de protesta frente a la Casa de Gobierno, en la ciudad de Resistencia, para reclamar mejoras salariales, reapertura de paritarias y mayores recursos para distintas áreas del Estado provincial, en medio del plan económico de Zdero alineado con Milei.

La manifestación se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo, donde empleados públicos desplegaron pancartas, banderas y carteles vinculados a distintos reclamos laborales. Entre los principales pedidos se destacaron la actualización salarial, el incremento del refrigerio y mejoras para trabajadores precarizados de la administración pública.

Además, durante la protesta también se visibilizaron demandas relacionadas con el sistema sanitario provincial, especialmente en el interior chaqueño. Los manifestantes reclamaron mayores recursos para hospitales y centros de salud, además de la incorporación de ambulancias y mejoras en la infraestructura sanitaria.

Desde UPCP señalaron que las medidas forman parte de una modalidad de protesta denominada “toque de bocina”, que el gremio realiza todos los viernes con el objetivo de exponer públicamente la situación que atraviesan los trabajadores estatales.

En diálogo con medios presentes en el lugar, el secretario de Condiciones Laborales y Derechos Humanos de los Trabajadores de UPCP, Víctor Lescano, sostuvo que el principal reclamo apunta a la reapertura de las negociaciones paritarias y a la conformación de una mesa de diálogo con el Ejecutivo provincial.

“Estamos reclamándole al Gobierno que convoque a paritarias, porque existe una ley vigente que no se está respetando. Necesitamos discutir salarios, condiciones laborales y las políticas públicas que hoy afectan a los trabajadores”, expresó el dirigente sindical.

Números rojos en la economía de Zdero

Un reciente informe de la consultora Focus Market ubicó a Chaco como la provincia con el peor ingreso per cápita del Noroeste Argentino (compuesta por Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones). De acuerdo con el estudio, el distrito registró un ingreso per cápita familiar de apenas u$s255,74 mensuales, lo que implica que una persona dispone de alrededor de u$s8,52 por día para afrontar gastos.

Cabe destacar que el estudio señala que el ingreso promedio mensual en Argentina alcanza actualmente los u$s671, lo que representa un promedio nacional cercano a los u$s22 por día, más del doble de lo que se recibe en la provincia gobernada por Leandro Zdero.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que este índice “refleja la totalidad de los recursos económicos que percibe una persona, independientemente de su origen”, y advirtió que las diferencias territoriales terminan impactando directamente en la calidad de vida. “Estas brechas determinan el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación”, sostuvo el especialista al analizar los datos.

El estudio también revela la enorme distancia entre el norte argentino y los distritos con mayores ingresos. Mientras en Chaco el ingreso diario apenas supera los ocho dólares, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el promedio asciende a u$s25,41 diarios, casi tres veces más. En términos mensuales, el ingreso promedio en CABA alcanza los u$s762,34, más del doble que en las provincias más postergadas del norte del país.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que este índice “refleja la totalidad de los recursos económicos que percibe una persona, independientemente de su origen”, y advirtió que las diferencias territoriales terminan impactando directamente en la calidad de vida. “Estas brechas determinan el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación”, sostuvo el especialista al analizar los datos.

El estudio también revela la enorme distancia entre el norte argentino y los distritos con mayores ingresos. Mientras en Chaco el ingreso diario apenas supera los ocho dólares, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el promedio asciende a u$s25,41 diarios, casi tres veces más. En términos mensuales, el ingreso promedio en CABA alcanza los u$s762,34, más del doble que en las provincias más postergadas del norte del país.

La baja cantidad de ingresos no aparece como un caso aislado, sino como síntoma de un modelo económico contra los trabajadores. Entre los principales indicios de esto se ven los niveles de endeudamiento registrados durante el primer cuatrimestre de 2026: según un reciente informe publicado por Politikón Chaco, la gestión de Leandro Zdero se ubica entre las más comprometidas del país en términos de deuda, con una brecha de de más de $37.000 millones entre lo emitido y lo pagado.

El dato surge ya que, tomando los primeros cuatro meses del año, Chaco enfrentó vencimientos por un total de $200.494 millones y en el mismo periodo, la provincia colocó deuda (emisiones) por $162.809 millones. Es decir, se endeudó por casi el mismo monto que abonó, pero además, aún queda pagar una parte del pasivo del primer cuatrimestre. Esto deja una diferencia superior a los $37.000 millones, reflejando que los recursos obtenidos mediante endeudamiento no lograron cubrir la totalidad de las obligaciones asumidas.

El desfasaje se agravó especialmente en abril, cuando la provincia no realizó nuevas emisiones, pero sí debió afrontar pagos significativos por capital e intereses de bonos y letras. Esta situación expone una presión creciente sobre las cuentas públicas y limita el margen de maniobra del Ejecutivo provincial.