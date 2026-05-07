Vivir con 8 dólares al día: con Leandro Zdero al poder, Chaco tiene el peor ingreso per cápita del NEA

Un reciente informe de la consultora Focus Market ubicó a Chaco como la provincia con el peor ingreso per cápita del Noroeste Argentino (compuesta por Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones). De acuerdo con el estudio, el distrito registró un ingreso per cápita familiar de apenas u$s255,74 mensuales, lo que implica que una persona dispone de alrededor de u$s8,52 por día para afrontar gastos, en medio del plan económico de Zdero alineado con Milei.

Cabe destacar que el estudio señala que el ingreso promedio mensual en Argentina alcanza actualmente los u$s671, lo que representa un promedio nacional cercano a los u$s22 por día, más del doble de lo que se recibe en la provincia gobernada por Leandro Zdero.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que este índice “refleja la totalidad de los recursos económicos que percibe una persona, independientemente de su origen”, y advirtió que las diferencias territoriales terminan impactando directamente en la calidad de vida. “Estas brechas determinan el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación”, sostuvo el especialista al analizar los datos.

El estudio también revela la enorme distancia entre el norte argentino y los distritos con mayores ingresos. Mientras en Chaco el ingreso diario apenas supera los ocho dólares, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el promedio asciende a u$s25,41 diarios, casi tres veces más. En términos mensuales, el ingreso promedio en CABA alcanza los u$s762,34, más del doble que en las provincias más postergadas del norte del país.

Entre deudas y recortes: la economía de Zdero

La baja cantidad de ingresos no aparece como un caso aislado, sino como síntoma de un modelo económico contra los trabajadores. Entre los principales indicios de esto se ven los niveles de endeudamiento registrados durante el primer cuatrimestre de 2026: según un reciente informe publicado por Politikón Chaco, la gestión de Leandro Zdero se ubica entre las más comprometidas del país en términos de deuda, con una brecha de de más de $37.000 millones entre lo emitido y lo pagado.

El dato surge ya que, tomando los primeros cuatro meses del año, Chaco enfrentó vencimientos por un total de $200.494 millones y en el mismo periodo, la provincia colocó deuda (emisiones) por $162.809 millones. Es decir, se endeudó por casi el mismo monto que abonó, pero además, aún queda pagar una parte del pasivo del primer cuatrimestre. Esto deja una diferencia superior a los $37.000 millones, reflejando que los recursos obtenidos mediante endeudamiento no lograron cubrir la totalidad de las obligaciones asumidas.

El desfasaje se agravó especialmente en abril, cuando la provincia no realizó nuevas emisiones, pero sí debió afrontar pagos significativos por capital e intereses de bonos y letras. Esta situación expone una presión creciente sobre las cuentas públicas y limita el margen de maniobra del Ejecutivo provincial.

En este contexto, el Gobierno chaqueño recurrió a mecanismos extraordinarios de financiamiento. A través del Decreto 219/2026, la Nación habilitó adelantos de coparticipación para 12 provincias, entre ellas Chaco, ante las dificultades de acceso al crédito en los mercados. Estos fondos serán destinados principalmente a cubrir compromisos vinculados a deuda en dólares.

Por otra parte, y en línea con los ajuste que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei a nivel nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) filial Chaco rechazó el ajuste que llevó adelante el gobernador Leandro Zdero en toda la administración pública provincial.

En diálogo con El Destape, el secretario general de ATE Chaco, Isaac Chaparro, enfatizó el reclamo por los salarios bajos en la provincia. "Hoy los trabajadores están cobrando sueldos muy bajos y los despidos no han cesado desde que asumió Zdero", exclamó Chaparro.

En esta sintonía, el sindicalista afirmó que desde los sectores gremiales no pudieron establecer diálogo con el Ejecutivo provincial, ni con los ministros de las diversas carteras. "El gobierno no tiene diálogo con los sindicatos, desde que arrancaron sus funciones no hemos tenido oportunidad de llevar adelante una mesa de negociación", sentenció.

La eliminación de los adicionales salariales, como el Fondo Estímulo Productivo, generó una caída significativa en los sueldos de distintos organismos, con casos en los que los trabajadores denunciaron reducciones muy fuertes en sus ingresos. A esto se suma la eliminación de la cláusula gatillo para docentes, lo que dejó los salarios aún más rezagados frente a la inflación. En paralelo, los aumentos otorgados por la gestión fueron considerados insuficientes, ya que quedaron por debajo del ritmo de suba de precios, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.