En el marco de la creciente tensión de Washington y Medio Oriente, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que Irán "no utiliza delfines kamikaze", un tipo de arma biológica muy popular en conflictos militares anteriores, aunque no negó ni afirmó que Estados Unidos sí los esté usando. Lo explicó durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca este mismo miércoles, luego de que algunos altos mandos iraníes afirmaran esta semana que podrían utilizar "delfines portadores de minas" para atacar buques norteamericanos.

En medio de la frágil tregua entre Washington y Teherán vigente desde hace varios días, el gobierno de Donald Trump intenta presionar por todos los medios posibles a su contraparte iraní para que acepten su acuerdo de paz. En medio de esa discusión, en los últimos días el conflicto tomó otro color a partir del surgimiento de versiones sobre el posible uso de mamíferos marinos con fines bélicos en el estratégico estrecho de Ormuz, ruta comercial que Irán controla y que tiene en vilo a Estados Unidos. La hipótesis de los llamados "delfines kamikaze" encendió el debate, aunque fue rápidamente relativizada por los inquilinos de la Casa Blanca.

Las versiones surgieron a partir de informes periodísticos que citaban a funcionarios iraníes sugiriendo la posibilidad de emplear "delfines portadores de minas". No obstante, hasta el momento no hubo evidencia concreta de que Teherán disponga de esa tecnología o de un programa operativo en ese sentido.

Durante una conferencia de prensa hoy, Hegseth ironizó sobre los reportes que indicaban que Irán podría utilizar animales marinos equipados con explosivos para atacar buques estadounidenses. "No puedo confirmar ni desmentir si nosotros -por Estados Unidos- tenemos delfines kamikaze, pero puedo confirmar que Irán no los tiene", afirmó el funcionario en tono ambiguo.

Uso militar de delfines: una práctica real y extendida

El caso más conocido es el de Estados Unidos, que desde 1959 desarrolla el Programa de Mamíferos Marinos de la Armada. Allí se entrenan delfines y leones marinos para detectar minas, recuperar objetos y vigilar instalaciones estratégicas bajo el agua.

Estos animales fueron usados en conflictos como la guerra de Vietnam y la invasión a Irak en 2003, donde desempeñaron un rol clave para ellos en la localización de explosivos en puertos y zonas marítimas críticas. Su capacidad de ecolocalización, un tipo de sistema biológico similar al sonar, los convierte en herramientas extremadamente eficaces.

Otros países, como la Unión Soviética durante la Guerra Fría y posteriormente Rusia, también desarrollaron programas similares. Incluso existen reportes de que estos sistemas habrían sido reactivados en los últimos años en el Mar Negro.