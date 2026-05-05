Cambio en las reglas de Gran Hermano: qué es la "placa oculta"

Las modificaciones fueron confirmadas por Santiago del Moro, quien adelantó una semana con decisiones que podrían redefinir el rumbo del reality

Una nueva modificación sacude la dinámica de Gran Hermano. En una semana decisiva, la producción confirmó cambios que impactarán de lleno en las estrategias dentro de la casa. La llegada de la placa oculta y nuevas atribuciones para el líder prometen alterar por completo el desarrollo del juego.

Qué anunció Santiago del Moro sobre Gran Hermano

Las novedades fueron reveladas por Santiago del Moro durante una nueva emisión de La Cumbre, donde adelantó que esta semana habrá modificaciones clave en el sistema de nominaciones de Gran Hermano. El conductor confirmó el regreso del Derecho a Réplica y anticipó un nuevo DAR, aunque evitó dar detalles sobre quiénes serán los protagonistas.

“Este martes 5 de mayo vuelve el derecho a réplica. Habrá un nuevo DAR en Gran Hermano. Además, esta semana, el ganador del liderazgo podrá anular los votos a 2 personas y además, elegirá a otros 2 para darles la chance del 3,2,1”, explicó. El anuncio generó expectativa entre los fanáticos del reality, especialmente porque estas decisiones llegan en una etapa donde cada movimiento puede definir el futuro de los participantes.

Qué es la placa oculta en Gran Hermano

La principal novedad es la implementación de la placa oculta, una modalidad inédita que cambiará por completo la convivencia y la lectura estratégica dentro de la casa. En este formato, los jugadores votarán como de costumbre en el confesionario, pero no conocerán el resultado final de la nominación. Es decir, ninguno sabrá quién quedó expuesto a eliminación.

Según explicó Del Moro: “La placa de esta semana será con voto negativo pero el resultado será oculto. Esto quiere decir que en la casa, nadie sabrá quién está nominado. El público por supuesto lo verá y votará pero dentro de la casa, nadie va a tener idea”.

Esto genera un escenario completamente distinto, ya que los participantes no podrán ajustar alianzas, especular con apoyos ni reorganizar estrategias en función de la placa.

Cómo funcionará la nominación secreta

La mecánica mantiene el sistema habitual de votación, pero suma el factor sorpresa. Cada jugador deberá emitir sus votos sin conocer el impacto real de su decisión en el armado final.

Además, la eliminación seguirá siendo bajo voto negativo, lo que significa que el público deberá votar para sacar a uno de los nominados. Esta combinación eleva la tensión del juego, ya que quienes queden en riesgo no tendrán posibilidad de anticiparlo ni de desplegar campañas internas para intentar modificar percepciones.

La incertidumbre se convertirá así en un nuevo protagonista de Gran Hermano, obligando a todos a convivir sin certezas.

La implementación de la placa oculta introduce un elemento inédito: los participantes no sabrán quiénes están nominados

El rol clave del líder en esta nueva etapa

Otro de los cambios más importantes involucra al líder semanal, quien tendrá atribuciones decisivas para moldear la placa. Por un lado, contará con la posibilidad de anular los votos recibidos por dos participantes. Esto representa una ventaja estratégica importante, ya que puede proteger aliados o alterar el resultado previsto.

Por otro, tendrá la facultad de seleccionar a otros dos jugadores para asignarles la posibilidad de repartir la clásica nominación de 3, 2 y 1 votos. Además, será el único participante con garantía absoluta de no quedar expuesto a la placa oculta, consolidando un privilegio fundamental en una semana cargada de incertidumbre.

Por qué este cambio puede alterar todo en Gran Hermano

La incorporación de la placa oculta apunta a renovar el suspenso y a romper con las lógicas tradicionales que suelen instalarse en la casa. Sin información concreta sobre quiénes están nominados, las alianzas podrían tambalear, los conflictos escalar y las especulaciones perder fuerza.

Con esta jugada, la producción de Gran Hermano busca profundizar la imprevisibilidad en uno de los momentos más sensibles de la competencia. En una temporada marcada por giros inesperados, las nuevas reglas prometen cambiar por completo el tablero.