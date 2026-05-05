La ballena estuvo varada un mes. (Foto: Reuters).

La ballena jorobada Timmy arribó al mar del Norte tras haber estado varada durante un mes en aguas poco profundas cerca de Alemania. El mamífero marino permaneció atrapado cerca de la ciudad de Lübeck y a fines de abril comenzó su viaje hacia el océano Atlántico a bordo de una enorme barcaza inundada entre dos pontones, unas estructuras flotantes que proporcionaron estabilidad y flotabilidad.

El cetáceo, de la variedad jorobada, había quedado varado a principios de marzo en la costa del mar Báltico, zona en la que se realizaron varios intentos para liberarlo. Uno de ellos fue el 20 de abril, cuando el animal de 15 metros de longitud logró nadar por sus propios medios gracias a la subida del nivel del mar y el viento favorable.

Sin embargo, la ballena cambió de rumbo a las pocas horas y terminó nuevamente encallada, pero en una zona de baja profundidad. El caso de Timmy captó la atención de las autoridades de varios países, grupos ecologistas y el público general, ya que se debatían las posibilidades de rescate ante el estado de debilitamiento y el deterioro cutáneo que presentaba el animal tras varias semanas sin poder nadar en libertad.

Finalmente, las autoridades regionales habilitaron una operación privada como último recurso para devolver a Timmy a su hábitat natural: la barcaza inundada que la transportó hasta mar abierto y que fue financiada por dos empresarios alemanes. Este martes se conoció que el mamífero fue liberado a unos 70 kilómetros al norte de Skagen (Dinamarca), según confirmó el diario alemán BILD.

Cómo fue el rescate de Timmy

La operación fue financiada por Walter Gunz, cofundador de MediaMarkt, y Karin Walter-Mommert, exitosa propietaria de caballos de competición. Los medios locales indicaron que los remolcadores Robin Hood y Fortuna B iniciaron el trayecto hacia el mar del Norte, luego de que los rescatistas pudiesen llevar a la ballena de 12 toneladas —con arnés armado con mangueras de bomberos— hasta una gabarra frente a la isla de Poel. Dos veterinarios dieron el visto bueno para transportar al animal.

El rescate costó más de 1,5 millones de euros, precisó Walter-Mommert al medio citado. Igualmente, el mamífero aún no se considera salvado, porque debería nadar por sí mismo en la dirección adecuada, además de alimentarse.

Por su parte, la organización Whale and Dolphin Conservation insistió en que solo se podrá hablar de rescate cuando la ballena "regrese al Atlántico Norte, sobreviva a largo plazo, su piel se recupere, vuelva a buscar alimento por sí sola, gane peso y retome su comportamiento natural", consignó NTV.

Dónde está la ballena Timmy

A la ballena se le colocó un dispositivo de localización, pero hasta el momento no hay datos sobre dónde y cómo se encontraría. Jens Schwarck, miembro de la iniciativa privada que se encontraba en el lugar, contó que la ballena fue liberada alrededor de las 9.00 (hora local), según la agencia de noticias alemana DPA.

El animal fue liberado a unos 70 kilómetros y las imágenes que se conocieron muestran a una ballena nadando y expulsando chorros de agua cerca de la barcaza, aunque no está confirmado que realmente sea Timmy. Paralelamente, surgió un debate en torno a si dejar morir a la ballena en paz o intentar ayudarla a regresar al océano Atlántico.