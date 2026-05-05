Lamine Yamal continúa con su recuperación rumbo al Mundial 2026 e ilusiona a la Selección de España

La foto que ilusiona a toda España: Lamine Yamal continúa su recuperación de cara al Mundial 2026.

La recuperación de Lamine Yamal se convirtió en uno de los focos principales en la previa del Mundial 2026, especialmente después de confirmarse que la joven joya del Barcelona no volverá a jugar con el equipo en lo que resta de la temporada. La rotura que sufrió en el bíceps femoral izquierdo el pasado 22 de abril tras ejecutar un penal lo obligó a centrar todos sus esfuerzos en llegar en condiciones a la cita internacional y, a pesar del impacto inicial, su evolución es positiva, por lo que cada día está más cerca de su objetivo: formar parte de la lista de Luis de la Fuente para el certamen.

En ese sentido, el propio futbolista está cumpliendo estrictamente con todas las pautas establecidas y mostrando avances en su rehabilitación: en los últimos días, el delantero compartió señales de su progreso al publicar imágenes desde el gimnasio de la Ciudad Deportiva del conjunto culé en una bicicleta estática. Estas sesiones forman parte de un tratamiento que inicialmente incluyó frío en la zona afectada y que ahora combina ejercicios de fortalecimiento con trabajo específico sobre el césped.

El seguimiento de su recuperación es constante; tanto el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, como el propio seleccionador español monitorean su evolución con cautela, con el objetivo de evitar cualquier recaída. La planificación contempla que el jugador llegue en condiciones al torneo, aunque sin asumir riesgos innecesarios en el proceso.

En paralelo, el propio Yamal expresó en redes sociales su frustración por no poder acompañar a sus compañeros en el tramo final de la temporada, aunque también dejó en claro su confianza en el equipo y su intención de regresar en plenitud. Durante las últimas sesiones, incluso se lo vio sonriente en medio de los trabajos de recuperación, reflejando un cambio de ánimo a medida que avanza el proceso.

Este escenario se da a poco más de un mes del inicio del Mundial, lo que mantiene la atención puesta en su evolución física. La prioridad tanto del club como de la selección es que llegue en condiciones óptimas, incluso si eso implica una reincorporación progresiva durante la competencia.

Yamal sufrió el pasado 22 de abril la rotura del bíceps femoral de su pierna izquierda.

Qué lesión sufrió Lamine Yamal en el Barcelona

El atacante del Barcelona no estará en los partidos restantes del "Culé" en La Liga de España a raíz de una rotura muscular en los isquiotibiales del bíceps femoral de la pierna izquierda. La misma tuvo lugar el miércoles 22 de abril en el cruce contra el Celta de Vigo por la fecha 33 del certamen doméstico, cuando tras convertir un gol desde el punto penal en el primer tiempo el extremo de 18 años sintió la molestia y debió tirarse en el césped para recibir atención médica.

¿Cuándo hay que presentar la lista para el Mundial 2026?

Continuando con la lesión de Lamine Yamal, la Selección de España, como también la Argentina y las demás clasificadas al Mundial, deben presentar la lista de jugadores convocados en tiempo y forma. Hay dos nóminas que los entrenadores deben confeccionar. Una es la lista de 55 nombres que sirve de aviso para los clubes de que determinados jugadores son reservados para disputar el certamen.

Esta primera nómina es la que FIFA exige que sea entregada el próximo lunes 11 de mayo. Es una extensa que luego se tendrá que recortar a 26 nombres porque tiene que ser anunciada antes o el 30 del mismo mes. Aquellos nombres que no sean convocados quedarán anotados para sumarse en caso de que haya una lesión en los días previos al inicio o mientras el certamen se está desarrollando.

El fixture de España en el Mundial 2026