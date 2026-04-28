Los 5 jugadores que se lesionaron en abril y llegan con lo justo al Mundial 2026

El Mundial 2026 de la FIFA está cada vez más cerca de comenzar, pero no contará con varias figuras -entre los que hay futbolistas de la Selección Argentina- que ya está confirmado que se perderán el torneo. A su vez, hay algunos futbolistas que están entre algodones por lesiones sufridas en abril y todo indica que no sumarán minutos en sus respectivos clubes en el final de la temporada para reaparecer en la Copa del Mundo. Estos son los cinco que se recuperan a contrarreloj pensando en la cita mundialista y llegarían con lo justo.

5 jugadores lesionados en abril que llegan con lo justo al Mundial 2026

Cristian "Cuti" Romero

El defensor campeón del mundo en Qatar 2022 con la "Albiceleste" de Lionel Scaloni tiene una lesión ligamentaria colateral en su rodilla derecha y se perderá los últimos encuentros de la temporada en el Tottenham mientras el equipo de la Premier League de Inglaterra pelea por no descender en la Premier League. La razón que lo llevó a la enfermería de los "Spurs" fue un choque con su arquero Antonín Kinsky en un duelo ante el Sunderland el pasado 12 de abril.

Lamine Yamal

El atacante del Barcelona no estará en los partidos restantes del "Culé" en LaLiga de España a raíz de una rotura muscular en los isquiotibiales del bíceps femoral de la pierna izquierda. La misma tuvo lugar el miércoles 22 de abril en el cruce contra el Celta de Vigo por la fecha 33 del certamen doméstico. De esta manera, se recupera y estaría disponible para jugar con su selección en la Copa del Mundo.

Lamine Yamal está lesionado y llegaría con lo justo al Mundial 2026

Arda Güler

Según informó Real Madrid, el jugador turco padece una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. La misma la sufrió el pasado martes 21 del corriente en la victoria por 1 a 0 ante el Alavés por la fecha 33 de LaLiga. Más allá de esta dolencia, se estima que esté a disposición a pocos días del comienzo de la cita mundialista.

Kylian Mbappé

El delantero francés subcampeón del mundo en Qatar 2022 tiene una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, tal como lo confirmaron desde el "Merengue" este lunes 27 de abril. Con cinco fechas pendientes del torneo español, se estima que el atacante podría regresar el 10 de mayo a las canchas contra el Barcelona, que hoy le saca 11 puntos de ventaja a su equipo. De esta manera, no habría inconvenientes para que juegue el Mundial 2026 con Francia.

Luka Modric

El volante croata llegará a la Copa del Mundo después de la doble fractura del pómulo izquierdo que sufrió jugando para el Milan de Italia. En principio, no jugará lo que resta de la temporada pero volverá a las canchas para el torneo y para llevar a su selección a lo más alto.

Qué jugadores se pierden el Mundial 2026 por lesión