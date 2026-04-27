Messi no está entre los diez mejores valorados.

Después de lo que fue la conquista en Qatar 2022, la Selección Argentina se prepara para defender el título mundialista en Estados Unidos, Canadá y México, los tres países que albergarán la siguiente edición de la Copa del Mundo. A diferencia de lo sucedido hace cuatro años atrás, cuando Lionel Messi era uno de los más cotizados del plantel, ahora el capitán ni siquiera figura entre los diez jugadores más valiosos con su presente en el Inter Miami.

Actualmente, el 10 tiene un valor de 15 millones de euros, de acuerdo con la información publicada por Transfermarkt, bastante lejos de los líderes del ranking del conjunto albiceleste, que tiene a Julián Álvarez y Enzo Fernández como referencia. Según el sitio especializado en el mercado de pases, el delantero del Atlético de Madrid y el mediocampista del Chelsea tienen un precio de 90 millones de euros sobre sus cabezas, siendo los argentinos más caros en el fútbol.

El podio lo completa Alexis Mac Allister, otro de los referentes del plantel campeón del mundo, con un valor de 80 millones, mientras que el Top-5 lo cierran Nico Paz (65 millones) con su presente en el Como de Italia y Cristian Romero (50 millones). De estos cinco, solamente Paz no formó parte de la hazaña en Lusail, aunque hay otros jóvenes que siguen completando el Top-10 de la “Albiceleste”.

Detrás del “Cuti”, quedan Franco Mastantuono (45 millones), Giuliano Simeone (40 millones), Valentín Barco (35 millones) y Exequiel Palacios y Máximo Perrone, ambos valorados en 30 millones. Claro que estos datos han sido tomados en base a la única convocatoria que tuvo la Selección en lo que va del año para los amistosos contra Mauritania y Zambia, pero si se analiza la nómina más habitual hay algunos cambios.

Si se consideran a quienes no estuvieron presentes en marzo, Lautaro Martínez se ubicaría en el tercer puesto con un valor de 85 millones de euros, mientras que Joaquín Panichelli, que ni siquiera pudo tener su debut por la lesión, se metería entre los diez mejores con 35 millones, igualado con Barco. En el otro extremo, Nicolás Otamendi es el menos valorado en el mercado de pases, con un precio de un millón, superado incluso por Marcos Acuña (1,2 millones) y Juan Musso (3 millones).

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