Foyth fue una de las primeras bajas confirmadas.

Durante los últimos meses, una de las grandes preocupaciones de los entrenadores ha sido la aparición de lesiones con el Mundial 2026 cada vez más cerca, ya que la posibilidad de perder a parte de sus habituales convocados nunca fue cero. De hecho, la Selección Argentina ya tiene confirmadas las bajas de Juan Foyth y Joaquín Panichelli, pero hay otros seleccionados que también saben que deberán recurrir a alternativas.

Por tal motivo, a continuación se mencionará la situación de cada uno de los futbolistas que no podrán formar parte de la siguiente Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, a causa de lesiones inoportunas que los hicieron ser descartados de manera inmediata después de tener sus diagnósticos. Hasta el momento, hay un total de seis bajas confirmadas, que son las siguientes:

Juan Foyth (Argentina): el central del Villarreal sufrió una rotura del tendón de Aquiles izquierdo el pasado 24 de enero en el partido contra el Real Madrid por La Liga de España . La gravedad de la lesión le demandará una recuperación hasta finales de agosto al campeón del mundo , que fue automáticamente descartado por Lionel Scaloni de cara a la defensa del título.

el sufrió una el pasado 24 de enero en el partido contra el . La gravedad de la lesión le demandará una , que fue automáticamente descartado por de cara a la defensa del título. Joaquín Panichelli (Argentina): el caso del delantero de Racing de Estrasburgo es de los más dolorosos, puesto que su gran temporada lo había puesto como una opción sólida para la Copa del Mundo . Sin embargo, durante los entrenamientos previos al cruce con Mauritania en marzo, el atacante se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y debió ser operado, de manera que será baja por lo que resta de la temporada y tampoco llegará al Mundial.

el caso del es de los más dolorosos, puesto que su gran temporada lo había puesto como una . Sin embargo, durante los entrenamientos previos al cruce con en marzo, el atacante se rompió los y debió ser operado, de manera que será baja por lo que resta de la temporada y tampoco llegará al Mundial. Rodrygo (Brasil): el brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado en la derrota del Real Madrid ante Getafe a inicios de marzo, justo cuando venía de recuperarse de una tendinitis. Al igual que Panichelli, tendrá una recuperación que se extenderá hasta finales de septiembre, de manera que Carlo Ancelotti no podrá contar con una de las grandes figuras en la ofensiva de la “Verdeamarela”.

Jack Grealish (Inglaterra): a inicios de enero, el extremo inglés sufrió una fractura de estrés en el pie izquierdo en el desarrollo del partido con el Aston Villa por la Premier League . Hacia febrero, el jugador del Everton fue operado y, aunque su recuperación marcha bien, no llegaría a sumarse a la convocatoria de los “Three Lions”.

a inicios de enero, el extremo inglés sufrió una en el desarrollo del partido con el . Hacia febrero, el fue operado y, aunque su recuperación marcha bien, de los “Three Lions”. Hugo Ekitike (Francia): el francés es una de las bajas más recientes, ya que su lesión se dio en la derrota del Liverpool ante el PSG por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League . Según los estudios médicos, el centrodelantero se rompió el tendón de Aquiles , de manera que estará ausente en las canchas hasta fin de año .

el francés es una de las bajas más recientes, ya que su lesión se dio en la por la vuelta de los . Según los estudios médicos, el centrodelantero , de manera que estará . Serge Gnabry (Alemania): otro de los más recientes. El delantero del Bayern Munich hizo un posteo en sus redes sociales este miércoles dando a conocer que una lesión en los abductores lo dejará fuera de la Copa del Mundo. “En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la Selección tengo que decir que lamentablemente se ha acabado”, escribió el alemán.

Panichelli no tenía su lugar asegurado en la lista.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje