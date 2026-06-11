Nuevo papelón del Mundial 2026: el fallo de la transmisión en México vs. Sudáfrica tras el cooling break

El nuevo papelón del Mundial 2026 durante el 'cooling break' en México vs. Sudáfrica.

Un nuevo papelón de la organización del Mundial 2026 ocurrió durante el duelo inaugural entre México y Sudáfrica: la pausa publicitaria durante el cooling break se extendió por más de dos minutos y la transmisión se reanudó con el partido ya en juego. Esta nueva regla fue impuesta por la FIFA para este torneo, con el objetivo principal de dividir ambos períodos y aprovechar esas pausas con fines comerciales; esto, sin embargo, no ocurrió durante la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana (dos competiciones en los que también se aplicó la pausa de hidratación), sino que se mostraban las charlas tácticas de los entrenadores con sus jugadores.

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