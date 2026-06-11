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Nuevo papelón del Mundial 2026: el fallo de la transmisión en México vs. Sudáfrica tras el cooling break

Nuevo papelón del Mundial 2026: la transmisión en México vs. Sudáfrica regresó con el partido ya reanudado tras el cooling break. Qué pasó en la pausa de hidratación de México vs. Sudáfrica.

11 de junio, 2026 | 16.45

Un nuevo papelón de la organización del Mundial 2026 ocurrió durante el duelo inaugural entre México y Sudáfrica: la pausa publicitaria durante el cooling break se extendió por más de dos minutos y la transmisión se reanudó con el partido ya en juego. Esta nueva regla fue impuesta por la FIFA para este torneo, con el objetivo principal de dividir ambos períodos y aprovechar esas pausas con fines comerciales; esto, sin embargo, no ocurrió durante la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana (dos competiciones en los que también se aplicó la pausa de hidratación), sino que se mostraban las charlas tácticas de los entrenadores con sus jugadores.

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