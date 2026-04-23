Así es Kansas, sede de la Selección Argentina en el Mundial 2026: dónde queda y mapa

La ciudad de Kansas ofrece grandes atractivos.

La Selección Argentina será cabeza de serie del Grupo J del mundial 2026 y tendrá que jugar tres partidos iniciales para poder acceder a la instancia de 16avos de final. Su primer encuentro será en la ciudad de Kansas, situada en el corazón de Estados Unidos. En ese lugar el combinado albiceleste hará su debut el martes 16 de junio a las 22 (horario argentino).

El partido se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, un estadio que se utiliza originalmente para encuentros de fútbol americano (NFL) y en donde hacen de locales los Kansas City Chiefs. Un lugar con capacidad para 73 mil espectadores, que posee el record Guiness de ser el ambiente más ruidoso del mundo y que está situado en una ciudad en donde los argentinos encontrarán varias particularidades.

Cómo es y dónde queda Kansas

La ciudad de Kansas está ubicada geográficamente en el medio oeste de Estados Unidos y limita con el estado Misuri. Pertenece a un estado que lleva el mismo nombre, que tiene a su alrededor a Colorado, Nebraska y Oklahoma. Cuenta con una población de más de 516 mil personas y en el corazón de la ciudad se encuentra un monumento de 20 metros que es el museo y reconocimiento oficial del país a los caídos durante la Primera Guerra Mundial.

Es en ese lugar en el que convergen el tranvía de Kansas City, los autobuses, la cercana estación Union Station, el sistema de bicicletas compartidas y varias autopistas importantes, se montará el Fan Fest durante la Copa del Mundo, que será grauito para todo público. Una ciudad con mucha historia que albergará seis partidos en toda la Copa del mundo, incluyendo el cotejo inaugural de Argentina.

Kansas está en el centro de Estados Unidos.

Qué lugares hay para visitar en Kansas

Para los amantes de la música jazz, en esta ciudad nacía hace más de 100 el apogeo de este género. Para conocer mejor la historia se encuentra el Museo Americano de Jazz, que ofrece actuaciones regulares de jazz los viernes y sábados por la noche en la Sala Azul. Para los que les gusta el deportes y los hechos históricos, Kansas también ofrece el Museo de las Ligas Negras, que se conecta con la exclusión que provocó el racismo en EEUU.

El museo de jazz.

Desde Hank Aaron hasta Jackie Robinson, algunos de los mejores jugadores de béisbol de mediados de siglo procedían de las Ligas Negras, cuando a los hombres de color no se les permitía jugar a las Grandes Ligas. También se puede ir para los que les gusta la bebida el Boulevard Brewing Company, la cervecería artesanal más grande del Medio Oeste y una de las más grandes de la nación.