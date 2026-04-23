La respuesta final de FIFA a la ilusión de Italia de jugar el Mundial 2026

Después de quedar afuera de una Copa del Mundo por quinta vez en la historia, la Selección de Italia mantenía viva la ilusión de que ocurra un milagro para estar en el Mundial 2026. Ante la posible baja de Irán después del conflicto en Medio Oriente, se especuló con esta chance que tenía que definir la FIFA. La entidad presidida por Gianni Infantino se expresó al respecto y dejó en claro la postura del mandamás suizoitaliano.

Según aseguraron desde el Financial Times, un asesor de Donald Trump llamado Paolo Zampolli propuso al organismo que la "Azzurra" ocupe el lugar del combinado iraní. Bajo el argumento de que tiene el seleccionado europeo un gran palmarés y cuatro títulos, pidió que se haga efectiva su incorporación. Sin embargo, no hubo caso de revertir la elección del presidente de la Federación. La respuesta definitiva no tardó en llegar y no dará el brazo a torcer, lo que golpea directamente en el sueño de los comandados por Gennaro Gattuso de jugar el torneo.

La decisión final de la FIFA con la Selección de Italia por el Mundial 2026

Después de las recientes declaraciones de Infantino al respecto en donde aseguró que "sin dudas la selección iraní vendrá", desde la entidad liderada por él dejaron sin efecto la posibilidad de que los italianos tomen el lugar de Irán en la Copa del Mundo. De esta manera, estos últimos ocuparán una plaza en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Claro que también todo dependerá del gobierno iraní, que deberá garantizar o no la participación de la selección del país a raíz de la guerra. Cabe destacar que el abogado suizoitaliano se reunió con el plantel de Irán el pasado mes de marzo cuando prometió acompañar al equipo con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la Copa del Mundo.

Según Gianni Infantino, Irán jugará el Mundial 2026

El fixture de Irán en el Mundial 2026

Fecha 1 - Lunes 15 de junio a las 22 - Irán vs. Nueva Zelanda.

vs. Nueva Zelanda. Fecha 2 - Domingo 21 de junio a las 16 - Bélgica vs. Irán .

. Fecha 3 - Sábado 27 de junio - Egipto vs. Irán.

Fecha de inicio y duración del Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026. La fecha marca el inicio de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo FIFA. El torneo se extenderá durante 38 días consecutivos hasta su finalización el 19 de julio de 2026. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 82 mil espectadores.

Los grupos para el Mundial 2026, sin Italia