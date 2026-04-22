Un asesor de Trump abrió gestiones para que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Este martes se conoció una noticia que sorprendió a todo el mundo del fútbol. Un enviado del Gobierno de Estados Unidos en Italia confirmó, en el Financial Times, que hará un pedido para que Italia se clasifique a la Copa del Mundo en lugar de Irán. La noticia llamó la atención porque Italia se quedó afuera de la Copa del Mundo y están buscando una solución a como dé lugar.

En este sentido, el Financial Times confirmó que un ​alto representante del presidente estadounidense Donald Trump ha pedido a la FIFA que ‌sustituya a Irán ‌por Italia en el Mundial. El plan es un intento de reparar las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, después de que ambos se distanciaran a raíz de ​los ataques ⁠del presidente estadounidense contra el papa León ‌XIV por la guerra de Irán. "Confirmo que he sugerido a Trump y a (el presidente de la ⁠FIFA, Gianni) Infantino que Italia sustituya ​a Irán en el Mundial. Soy ‌italiano de nacimiento y ‌sería un sueño ver a la Azzurri ⁠en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el palmarés necesario para justificar su inclusión", declaró Paolo Zampolli .

Vale sostener que más allá de este pedido, fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aseguró que la selección de Irán participará del torneo sin condicionamientos, más allá del contexto. “Irán tiene que venir si quiere representar a su pueblo. Se han clasificado… realmente quieren jugar, y deberían jugar”, afirmó Infantino durante una conferencia en Washington, marcando una línea clara frente a las presiones políticas que rodean al certamen. Desde el organismo evitaron hacer comentarios sobre gestiones de lobby, mientras que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado optaron por el silencio.

El respaldo no fue solo discursivo. A fines de marzo, Infantino se reunió con el plantel iraní en Turquía y prometió acompañar al equipo para garantizar condiciones adecuadas en la previa del Mundial. Irán obtuvo su lugar como uno de los ocho representantes de Asia, en contraste con la ausencia de Italia, que quedó fuera por tercera Copa consecutiva pese a ser el mejor ubicado en el ranking FIFA entre los no clasificados.

El reglamento del organismo contempla escenarios excepcionales. En caso de una eventual baja de Irán, la FIFA tiene potestad absoluta para designar un reemplazo. No sería la primera vez que hace uso de esa discrecionalidad: ya lo hizo en el último Mundial de Clubes, cuando habilitó la participación del Inter Miami, permitiendo la presencia de Lionel Messi en el torneo.

Pero el trasfondo excede lo deportivo. La situación internacional suma tensión con los movimientos políticos en Occidente. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, atraviesa un momento incómodo en su vínculo con Donald Trump, uno de sus aliados más cercanos hasta hace poco. El exmandatario estadounidense la criticó públicamente luego de que Italia se negara a facilitar apoyo logístico en operaciones militares contra Irán.