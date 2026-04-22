Disney+ confirmó que transmitirá el Mundial 2026 en Argentina: ¿Cuántos partidos tendrá?

El Mundial comenzará el 11 de junio.

A poco menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA sigue agregando algunas novedades en torno a cómo se transmitirá la cita máxima en cada territorio. En este sentido, se sabe que, para Argentina, los partidos podrán visualizarse por Telefé, TV Pública y DSports, señal que tendrá toda la oferta de la Copa del Mundo a disposición de sus clientes.

Sin embargo, estos no serán los únicos medios para mirar los partidos del Mundial 2026, que también podrá verse a través de plataformas de streaming, como sucede con la incorporación de Disney+ a la ecuación. Hace unos días se confirmó que ESPN llegó a un acuerdo con la FIFA para tener los derechos de transmisión en algunos países de Latinoamérica mediante un paquete que no incluye todos los partidos.

De acuerdo al informe emitido desde la empresa de comunicación, ESPN dispondrá de un total de 30 partidos para los clientes de Disney+ Premium ubicados en Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela. Dichos partidos estarán compuestos por 22 de la fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos, uno de cuartos, las dos semifinales y la gran final, programada para disputarse el 19 de julio en Nueva Jersey.

Además de estos partidos, ESPN transmitirá los partidos de las selecciones nacionales del país de cada cliente, lo que aumenta la oferta y garantiza contenido atractivo para todos sus usuarios. “Este acuerdo refuerza nuestra posición como líderes en eventos deportivos de primer nivel y nos permite seguir ofreciendo a los aficionados la emoción de la Copa del Mundo con una cobertura completa y de alta calidad”, afirmó Bruno Zurlo, director de ESPN & Networks en The Walt Disney Company Latinoamérica.

Por otro lado, Zurlo también remarcó que se está trabajando en una programación de 24 horas para la cobertura en Disney, de manera de incorporar secciones de análisis y programación especial y exclusiva. “Como siempre, ESPN complementará la cobertura de los partidos con una oferta única de noticias e información, llevando la Copa del Mundo más allá de la cancha con las voces más reconocidas y análisis en profundidad”, cerró el directivo.

El Mundial tendrá 104 partidos.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje