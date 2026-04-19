Cuánto pesa la Copa del Mundo: peso, medidas y de qué está hecha

El actual trofeo de la FIFA.

El Mundial de fútbol es sin duda alguna el evento más especial que tiene el deporte. Y a lo largo de los años atravesó por muchos cambios. La Copa del Mundo comenzó a disputarse en 1930 (en Uruguay) y tuvo que ser escondida en la década del 40 por la segunda guerra mundial. Pero después de 1970, cuando Brasil la ganó por tercera vez, tuvo que ser cambiada, ya que el trofeo quedaría para el primero que llegara al tricampeonato.

Es así que la copa tal como la conocemos se utiliza desde 1974 en el Mundial que se juega en Alemania y hasta el día de hoy se pone en juego. Un torneo que solo ganaron 8 selecciones desde su creación hace casi 100 años (Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Uruguay, Francia, Inglaterra y España), y que cada cuatro años se pone en disputa, con la ilusión de cada equipon por alcanzar la gloria.

Cuánto pesa la Copa del mundo de fútbol

Cómo dijo Diego Maradona alguna vez: "Yo sé cuánto pesa la copa del mundo". Son pocos los privilegiados que tuvieron esa posibilidad. La Copa mide 36.8 centímetros de altura y el diámetro de su base es de 13cm. Pesa 6175g (seis kilos con 175g) y está hecha de oro macizo de 18 quilates. En la base tiene dos anillos de malaquita verde semipreciosa, que fueron restaurados a lo largo de los años, y también se le dio un nuevo chapado en oro.

La FIFA introdujo el diseño actual, conocido como el Trofeo de la Copa Mundial. Se eligieron entre 53 opciones en el concurso en el que se presentó el nuevo trofeo. Finalmente se eligió el del escultor italiano Silvio Gazzaniga. La última restauración fue en 2005 y a partir del año siguiente, en el Mundial de Alemania 2006, la FIFA decidió no volver a dejar en préstamo el trofeo original a la selección campeona.

La copa del mundo fue ganada tres veces por Argentina.

Quiénes ganaron el actual trofeo (desde 1974)

Alemania 3 (1974, 1990 y 2014).

Argentina 3 (1978, 1986 y 2022).

Italia 2 (1982 y 2006).

Brasil 2 (1994 y 2002).

Francia 2 (1998 y 2018).

España 1 (2010).

Uruguay e Inglaterra ganaron la copa en la versión anterior del trofeo (Jules Rimet).

Todos los campeones del mundo