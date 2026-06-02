La única fábrica de porcelana del país busca reducir su personal a la mitad

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei no tiene fin y llegó a la única fábrica de porcelanas del país que busca reducir su personal en un 50 por ciento a través de la apertura de retiros voluntarios.

Se trata de Verbano, empresa con más de 70 años de historia y que es emblema de la industria nacional, pero que no escapa al mal momento del país y que inició una "reestructuración" de la planta en Capitán Bermúdez, en el sur de la provincia de Santa Fe.

Según detallaron, la firma Faiart Argentina S.A busca desvincular unos 55 trabajadores de los 105 de la planta por la caída del consumo y el aumento de las importaciones, algo que padece toda la industria local. Hasta el momento, 17 empleados aceptaron la oferta de la empresa según el medio Letra P, mientras que otros aún están evaluando su futuro. Desde la empresa señalaron que esta medida es para evitar el cierre definitivo.

La empresa empezó a pagar los salarios en cuotas

La empresa viene con problemas hace meses por la crisis pero se agravaron en mayo cuando los empleados cobraron el sueldo de manera desdoblada. Cobraron un 70 por ciento en primera instancia y el 30 restante una semana después.

"Como todas las fábricas del país, Verbano no escapa de la crisis y hace tiempo que la empresa nos dice que tiene que hacer una reestructuración porque la venta está muy complicada", señaló Daniela Resumi, integrante de la comisión directiva del gremio de trabajadores ceramistas.

También recordó que a principio de año la empresa dispuso suspensiones, aunque después la situación parecía haberse acomodado. "Veníamos bastante bien hasta el mes pasado, cuando se pagó el sueldo en dos veces. Es la primera vez que nos pasa en muchísimo tiempo. Es un desdoblamiento del sueldo en cuestión de una semana. Esperemos que no se vuelva a repetir", sumó.

La planta de Capitán Bermúdez fue fundada en 1953 y posee una capacidad teórica de producción de unas 12.000 piezas diarias. Sin embargo, y pese a no tener competencia a nivel local, el ingreso de productos chino puso en jaque su futuro.

En ese sentido, desde el gremio ceramista manifestaron su preocupación por el impacto que tendría la salida de más de la mitad de los operarios en una comunidad pequeña como Capitán Bermúdez, donde la fábrica representa una fuente de trabajo histórica y estable.