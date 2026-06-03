Manuscritos, fotos inéditas y objetos personales: así es la muestra homenaje a Borges.

A cuatro décadas de la muerte de Jorge Luis Borges, uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, una nueva exposición invita a recorrer su vida, su obra y su legado desde una perspectiva amplia y profundamente personal. La muestra reúne documentos históricos, objetos cotidianos, fotografías inéditas y propuestas inmersivas que buscan acercar al público a distintas facetas del autor de Ficciones y El Aleph.

Bajo el nombre "Borges: ecos de un nombre", la exposición en el CC Recoleta es un homenaje integral que explora tanto la producción literaria como la vida pública y privada del escritor. La propuesta fue realizada junto a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y cuenta con la colaboración de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Se puede visitar de martes a viernes de 12 a 21 hrs, sábados, domingos y feriados de 11 a 21 hrs.

El CC Recoleta inauguró en mayo una exposición sobre Jorge Luis Borges.

Cómo es la muestra "Borges: ecos de un nombre" en el CC Recoleta

La exposición fue inaugurada el 21 de mayo en la Sala Cronopios y fue curada por Rodrigo Alonso, Daniel Fischer y Maximiliano Tomas. A lo largo de un recorrido organizado en diferentes núcleos temáticos, los visitantes pueden descubrir aspectos poco conocidos de la vida de Borges, así como su relación con la literatura, el cine, la amistad, el amor, los medios de comunicación y, especialmente, la ciudad de Buenos Aires.

Entre las piezas exhibidas se encuentran objetos personales, primeras ediciones de sus libros, manuscritos originales, fotografías, material de archivo y diversos elementos de memorabilia vinculados al escritor. Uno de los principales atractivos es la recreación del cuarto del departamento ubicado frente a la Plaza San Martín, donde Borges vivió gran parte de su vida.

La muestra también incorpora una monumental instalación textil titulada "Arquitectura de la ficción", realizada por el artista Pablo Lehmann. Esta obra funciona como eje visual del recorrido y delimita los distintos espacios temáticos de la exposición.

Además del material documental, la exhibición incluye recursos tecnológicos y audiovisuales que permiten acercarse de manera diferente al universo borgiano. Entre ellos se destaca una proyección animada en forma de holograma que recrea la figura del escritor y busca devolverlo simbólicamente a la escena cultural contemporánea.

Los visitantes también podrán encontrar gigantografías con imágenes inéditas de distintas etapas de su vida, una cronología detallada que repasa los principales acontecimientos de su trayectoria y material audiovisual que ilustra tanto su juventud como sus años de mayor reconocimiento internacional.

Además, se encuentra instalada una zona de lectura especialmente diseñada para que el público pueda detenerse y recorrer fragmentos de algunas de las obras más emblemáticas de Borges.

Vale recalcar que la muestra es posible gracias al trabajo de especialistas como Lucas Adur, Gonzalo Aguilar, Germán Álvarez, Matías Bauso, Mariela Blanco, Pablo Gianera, Martín Hadis, Laura Rosato y Patricio Zunini, quienes aportaron investigaciones y materiales que permitieron construir una mirada colectiva sobre una de las figuras más importantes de la cultura argentina.