Hallaron una ciudad romana bajo una de las catedrales más famosas del mundo

Un grupo de arqueólogos descubrió en la catedral de Notre Dame restos romanos y ruinas medievales de una París de hace más de 2000 años. Los hallazgos se dieron en medio de una excavación que busca crear una plaza más verde para 2028 en la capital francesa.

Mientras miles de turistas hacen fila para ingresar, unos cuatro metros más abajo se encuentran los arqueólogos descubren 20 siglos de historia, especialmente de la época romana conocida como Lutecia. La excavación inició como parte de un plan de rediseño de la plaza frente a la catedral, que reabrió sus puertas en 2024 tras el inesperado incendio de 2019.

La administración parisina propuso transformar el espacio es una zona más fresca y verde, con árboles y sombra para hacerle frente al aumento de las altas temperaturas. Pero como París es una ciudad antigua, las obras no pueden iniciar hasta que se examine lo que hay bajo tierra y se conserve para la posteridad.

Los hallazgos

Una parte de la explanada se convirtió en un yacimiento a cielo abierto. Los arqueólogos explicaron que los vestigios aparecieron a apenas 50 centímetros de la superficie. Durante algunas jornadas, los equipos llegaron a recuperar hasta 15 cajas de objetos.

"Es una oportunidad excepcional para trabajar en algo que va a cambiar de forma tangible la historia de París", expresó Lucie Altenburg, conservadora de la unidad de arqueología de París, a la agencia Associated Press.

A medida que la excavación se profundiza, van apareciendo estratos históricos diferenciados, con restos medievales sobre estructuras merovingias y carolingias más antiguas y, debajo, un denso barrio romano. Entre los objetos encontrados hay jarras, tazas y piezas de cerámica, algunas de ellas fueron encontradas intactas tras haber permanecido siglos bajo tierra.

"Es poco frecuente encontrar cerámicas completas", aseguró la arqueóloga Valentine Breloux, "pero los rellenos blandos del subsuelo lograron conservar milagrosamente algunas piezas enteras".

Las presencia del Imperio Romano

Los arqueólogos también encontraron una moneda del siglo IV con el rostro del emperador romano Constantino, que ayudar a datar los estratos en los que apareció.

Por otro lado, algunos fragmentos de cerámica presentan unas tenues marcas rojizas pintadas en el interior, significado que aún no se se descifró.

La remodelación

El proyecto de remodelación busca convertir a la plaza en un espacio más resistente al cambio climático, con unos 160 árboles y elementos de refrigeración para reducir el calor en verano. Se estima que podría concluir en 2028. En tanto, los arqueólogos esperan poder excavar aún más hondo, por debajo de los estratos romanos, para ir en busca de huellas de los galos, los primeros habitantes de la zona.