Parece Francia, pero es pleno Buenos Aires: el recorrido porteño que te hace sentir en París.

Buenos Aires tiene una relación histórica con Francia que todavía puede verse en sus calles. Entre edificios de estilo academicista, plazas diseñadas por paisajistas franceses y avenidas inspiradas en el urbanismo parisino, hay zonas de la ciudad donde caminar se parece más a recorrer Europa que a estar en plena Argentina.

Aunque muchas personas asocian esa estética únicamente con Recoleta, lo cierto es que existe todo un circuito porteño atravesado por influencias francesas que mezcla arquitectura, historia y pequeños detalles urbanos capaces de transportar a otra época.

La conexión entre Buenos Aires y París no fue casual. A fines del siglo XIX, gran parte de la clase alta argentina veía a Francia como modelo cultural, arquitectónico y social. Esa admiración terminó moldeando buena parte de la identidad urbana porteña.

Arquitectos europeos participaron en el diseño de palacios, plazas y edificios públicos, mientras que urbanistas y paisajistas franceses dejaron su marca en parques y avenidas que todavía hoy definen el perfil de la ciudad. Por eso, Buenos Aires suele ser comparada con distintas capitales europeas, aunque la influencia francesa continúa siendo una de las más visibles.

Recoleta, el rincón más francés de Buenos Aires

Si hay un lugar donde la influencia parisina aparece de inmediato, ese es Recoleta. El barrio fue uno de los grandes símbolos de la élite argentina de fines del siglo XIX y principios del XX, cuando muchas familias adineradas viajaban a Europa y buscaban replicar en Buenos Aires la estética de París.

La Avenida Alvear concentra algunos de los edificios más emblemáticos de ese período: palacios, residencias aristocráticas y fachadas inspiradas directamente en la arquitectura francesa. Caminar por esa zona implica encontrarse con balcones de hierro, mansardas y detalles ornamentales típicos del estilo Beaux Arts.

Parece Francia, pero es pleno Buenos Aires: el recorrido porteño que te hace sentir en París.

Muy cerca aparece también Plaza Francia, uno de los espacios verdes más icónicos del barrio, diseñado por el paisajista francés Carlos Thays y pensado como parte de la transformación urbana del Centenario argentino.

Cafés, boulevares y rincones con aire parisino

Parte de la sensación de “estar en París” también tiene que ver con la experiencia urbana. Cafés con mesas en la vereda, boulevares arbolados y calles silenciosas ayudan a construir esa atmósfera que tantos turistas destacan cuando visitan Buenos Aires.

En zonas como Recoleta, Retiro y algunos sectores de Monserrat todavía sobreviven edificios históricos que conservan la influencia francesa original, especialmente aquellos construidos durante las primeras décadas del siglo XX.

Además, muchos cafés tradicionales mantienen interiores elegantes, vitrales, lámparas antiguas y detalles arquitectónicos que refuerzan esa estética europea tan característica de la ciudad.