Hasta cuándo seguirá la niebla en el AMBA: pronóstico del tiempo extendido

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció con nieblas y neblinas que se extenderán durante los próximos días. Se espera el inicio de una semana con alta humedad, poco viento y una nubosidad persistente.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes arrancó con un leve ascenso térmico respecto al fin de semana. La mínima se ubica en torno a los 9 grados en Ciudad de Buenos Aires (CABA) y entre 1 y 2 en algunas zonas del Gran Buenos Aires (GBA). Las máximas se ubicarán entre los 15 y 17 grados.

Hacia la noche del feriado se espero un cielo despejado, por lo que se prevé que la temperatura baje más durante la madrugada de este martes, especialmente en zonas donde se mantenga el cielo abierto por un tiempo.

¿Hasta cuándo seguirá la niebla en el AMBA?

Las temperaturas del martes dependerán en gran medida de cómo se comporten las nieblas. De acuerdo a Meteored, las nubes bajas como una “manta” que frena el descenso de la temperatura durante la noche. En zonas donde la niebla tarde en aparecer o no se formen, el enfriamiento será mayor y las mínimas podrían ubicarse por debajo de lo estimado, especialmente en la zona oeste y sur del conurbano bonaerense.

Según el modelo europeo ECMWF, para el martes se prevén temperaturas extremas de entre 8 y 15 grados en CABA, con variaciones de 1 a 2 grados en el GBA con presencia o ausencia de nieblas.

Hacia mitad de semana no se registran cambios sustanciales, pero la combinación de poco viento, alta humedad y la persistencia de un sistema de altas presiones sobre el AMBA volverá a crear las condiciones ideales para la formación de bancos de niebla durante la noche y la madrugada.

Entonces, para el miércoles se proyectan mínimas cercanas a los 10 grados, pero las máximas apenas rozarán los 13. Si la nubosidad persiste, habrá una escasa incidencia del sol y el ambiente se mantendrá fresco en horarios que suelen ser habitualmente cálidos.

Pronóstico del tiempo: cómo seguirá la semana

Durante el jueves podría haber un cambio gradual, ya que las proyecciones del ECMWF muestra una menor probabilidad de nieblas y neblinas hacia el tramo final de la semana, por lo que habrá una disminución de la nubosidad y la jornadas con mayor amplitud térmica.

Para el viernes 28 se prevé una máxima de 19 y una mínima de 10 en CABA. Hasta el momento no se esperan lluvias, pero podrían aparecer condiciones algo más variables en la previa del fin de semana.