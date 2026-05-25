Apareció un nuevo dato inquietante en la causa de la Tota Santillán

Se reveló un nuevo detalle que modifica completamente el actual expediente del caso.

Luego de casi 2 años del fallecimiento del conductor de televisión Daniel Santillán (más conocido como La Tota Santillán), aparecen nuevos datos en la investigación abierta que modifican el actual expediente.

Durante una transmisión de Radio Mitre, el periodista Juan Etchegoyen reveló que la vivienda del hermano del conductor, Walter Horacio Carias, fue totalmente desvalijada en circunstancias un tanto sospechosas. En el programa además expusieron las imágenes del interior de la vivienda ubicada en Luján tras el delito.

Sin embargo, hubo un detalle que alertó a la policía y a la familia. Juan aseguró: “Lo único que dejaron fueron dos remeras de la Tota que aparece en una foto con su hermano”. Luego sostuvo: “No fue cualquier robo porque buscaban el pendrive que puede ser clave para la investigación”.

Todo esto ocurre en paralelo a las especulaciones de hace una semana atrás, cuando ya habían comenzado a circular versiones sobre la existencia de un dispositivo de almacenamiento que La Tota Santillán habría dejado antes de morir. Según los medios, este pendrive contendría material considerado importante para aclarar distintos aspectos relacionados con su fallecimiento.

De qué murió Daniel “La Tota” Santillán

El conductor de Pasión de Sábado fue hallado muerto el 22 de septiembre de 2024 a los 57 años. Sí bien la causa sigue en investigación, la autopsia mostró que presentaba síndrome asfíctico y el 90% del cuerpo quemado. El cuerpo fue hallado sin vida en el living de su domicilio. Cerca de la escena, los peritos encontraron fósforos y una botella de thinner.

Por otro lado, en un principio los peritajes y las pruebas en el lugar apuntaron a un suicidio ya que La Tota Santillán fue acusado y condenado por violencia de género y amenazas, en causas separadas. También, estuvo internado en un neuropsiquiátrico tras ser acusado de robar mercadería en un bazar de Vicente López. Luego, en 2022 contó que tenía bipolaridad y que había intentado lastimarse en medio de una crisis nerviosa.