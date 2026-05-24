Una fiesta popular y folklórica: así fue el show de Teresa Parodi en La Trastienda

Teresa Parodi se presentó en La Trastienda. (PH jacquelineorion)

Teresa Parodi concretó la presentación oficial de su reciente material discográfico, Hasta que amanezca, mediante un concierto a sala llena el pasado jueves 21 de mayo en La Trastienda de Buenos Aires. A lo largo de una extensión que superó las dos horas, la cantautora correntina estructuró una propuesta ligada a la identidad de la música popular, alternando el repertorio histórico con sus nuevas composiciones.

La apertura de la noche se dio en formato acústico, con Parodi en solitario interpretando El otro país con su guitarra. Posteriormente, se incorporó su formación instrumental -compuesta por Emilia, Ezequiel y Lautaro Parodi, junto a Facundo Guevara- para abordar de manera íntegra y cronológica el orden de canciones del nuevo álbum, entrelazándolo con piezas fundamentales de su trayectoria como Musicagua, Paisaje y Si se calla el cantor.

El directo reflejó el eclecticismo sonoro del disco, donde las estructuras del folklore rioplatense y litoraleño como el chamamé confluyen con el pulso de la murga, la canción rioplatense y la rítmica del rap. Esta mixtura dinamizó la puesta en escena, alternando pasajes de escucha atenta con momentos de participación comunitaria y baile en el recinto.

La jornada estuvo marcada por una serie de cruces generacionales y estéticos a través de diversos artistas invitados. Shitstem participó en el tema Me veo en vos, aportando la métrica y la lírica de la cultura urbana actual, mientras que Julia Zenko se sumó para la interpretación de Sin miedo.

Teresa Parodi, en vivo. (PH jacquelineorion)

Por su parte, Maggie Cullen intervino en la composición de raíz litoraleña Al Sur del Moconá y la vocalista brasileña Vanessa de Maria acompañó al conjunto en una revisión de Paisaje. Finalmente, Octavio (OKTO), nieto de la artista, aportó texturas sonoras contemporáneas durante la ejecución de los cortes Lento y Siempre a la misma hora.

Teresa Parodi, en vivo. (PH jacquelineorion)

Las palabras de Teresa Parodi sobre la educación pública

Durante una jornada de movilización social, Teresa Parodi expresó su firme adhesión a la Marcha Federal Universitaria, convocatoria que nucleó a estudiantes, docentes y científicos en distintos puntos del territorio nacional en rechazo al recorte presupuestario del sector.

Para la cantautora y exministra de Cultura, la protesta supera la demanda corporativa para posicionarse como una reivindicación de la identidad colectiva del país. Al evaluar la coyuntura sociopolítica actual a nivel local e internacional, Parodi advirtió sobre la consolidación de discursos confrontativos asociados al avance de administraciones de derecha.