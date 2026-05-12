Teresa Parodi se sumó al reclamo por la educación pública: "Cultura de la violencia"

Teresa Parodi se pronunció sobre la actualidad del país.

En una jornada marcada por la movilización social, Teresa Parodi dialogó con este medio y manifestó su firme apoyo a la Marcha Federal Universitaria, que este 12 de mayo congrega a miles de estudiantes, docentes e investigadores en todo el país. La artista se pronunció en defensa de la universidad pública frente al ajuste presupuestario que motiva las protestas.

Para la cantautora, este reclamo trasciende lo sectorial para convertirse en una defensa de la identidad nacional. La exministra de Cultura analizó el actual escenario sociopolítico, tanto en Argentina como en el resto del mundo, advirtiendo sobre el triunfo de una retórica hostil bajo gobiernos de derecha.

Según su visión, el odio ha ganado terreno en el discurso cotidiano debido a una falta de argumentos sólidos. “Hay una especie de cultura de la violencia para meter miedo; en otra época usaban otros métodos, ahora usan ese”, señaló, trazando un paralelismo entre las estrategias de control del pasado y la agresividad discursiva del presente.

A pesar de este diagnóstico crítico sobre el avance de la violencia simbólica, Parodi se mostró convencida de la resiliencia de la sociedad frente a los intentos de desfinanciar la formación académica. Para la correntina, la educación no es una variable de ajuste, sino una conquista irrenunciable de la ciudadanía.

Teresa Parodi.

“La educación pública es un derecho humano; con eso, en el pueblo argentino, no van a poder”, sentenció, subrayando que la identidad colectiva del país está cimentada en el acceso igualitario al conocimiento.

La historia de Teresa Parodi con la militancia y la docencia

En sus declaraciones, la artista recordó que es docente y que proviene de una familia dedicada a la enseñanza, lo que explica su militancia histórica junto a los gremios y trabajadores del sector. Esta pertenencia refuerza su convicción de que la instrucción estatal es un derecho que no se le puede quitar al pueblo bajo ninguna circunstancia, posicionándose como una de las voces más claras del ámbito artístico en este conflicto.

La movilización, que tiene su epicentro en la Plaza de Mayo con actos masivos y clases públicas, se replica en puntos clave como Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata, exigiendo el cumplimiento de la ley de Financiamiento. Con su apoyo, la cantautora reafirma que, frente al avance del individualismo y el ajuste, la respuesta sigue siendo la organización colectiva y la defensa de lo común.