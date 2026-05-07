La famosa artista Teresa Parodi reveló en una entrevista cómo fue su primer ensayo con Astor Piazzolla.

Teresa Adelina Sellarés, conocida universalmente como Teresa Parodi, es una de las cantautoras más representativas de la historia de la música argentina. Su obra no solo renovó el folklore y el chamamé, sino que se convirtió en una crónica social y poética de la realidad del país. Lo que pocos recuerdan es que los comienzos de su trayectoria estuvieron marcados por un Astor Piazzolla, un ícono mundial del tango.

Nacida el 30 de diciembre de 1947 en la ciudad de Corrientes, Teresa comenzó su formación musical a los nueve años. Su infancia estuvo marcada por el paisaje del litoral y la herencia guaraní, elementos que luego serían los pilares de su poética.

Antes de dedicarse plenamente a la música, ejerció como maestra rural, una experiencia que forjó su sensibilidad social y que luego se vería reflejada en canciones que narran las vivencias del trabajador humilde y el desarraigo. Su salto a la masividad se dio en Cosquín 1984 y, aunque ya contaba con una trayectoria respetada en el circuito regional, su consagración nacional ocurrió en ese Festival.

A lo largo de su carrera, grabó más de 30 álbumes y compuso cerca de 500 canciones. Su estilo se caracteriza por una mezcla de rigor técnico y emoción cruda. Junto a figuras como Antonio Tarragó Ros, Parodi fue fundamental para que la música litoraleña recuperara su prestigio y masividad. Sin embargo, pocos conocen o recuerdan el rol fundamental que tuvo el bandoneonista Astor Piazzolla en sus comienzos.

El recuerdo de Teresa Parodi con Astor Piazzolla

Durante una entrevista que brindó a Página 12, publicada en 1999, la cantautora reveló que Piazzolla la alentó a venir a Buenos Aires. “De algún modo, sí. Yo era muy fanática de él y una vez fue a tocar a Corrientes. Lo conocí en una reunión de amigos, y le canté unos tangos míos. Fui bastante caradura, porque pensaba, ‘este hombre me va a matar’. Cuando terminé me dijo: ‘Póngase contenta: yo nada más que a Sinatra le escucho más de una canción’. Me dio su tarjeta y me dijo que lo llamara si andaba por Buenos Aires”.

Teresa Parodi alcanzó la fama nacional tras su consagración en Cosquín en 1984, pero antes tuvo un apoyo clave de Astor Piazzolla en Buenos Aires.

“Ya en Buenos Aires, fui a verlo a su casa, y me hizo cantar delante de su mujer. Me fui sin muchas esperanzas, y al rato suena el teléfono en lo de mi tío, donde yo estaba, y Astor me dice: ‘La felicito, va a cantar con Piazzolla. Tómese un whisky en mi nombre’”, recordaba Parodi en aquella nota y detallaba: “En el primer ensayo, me acuerdo que canté ‘Balada para un loco’ y me salía la tonada correntina, ‘Yodando por Caiao…’, y Astor que me decía: ¿Es que no lo puede hacer un poco más porteño...?’.

“Así fue como debuté en Mendoza, en un show que no me voy a olvidar nunca, y después canté con él toda una gira. Por entonces yo cantaba ya en los pubs, en Buenos Aires. Hice todo un trabajo silencioso, de hormiga, entre 1979 y 1984, cuando me dieron el premio Consagración en Cosquín. Y me subí, de algún modo, a una cosa que también había abierto Tarragó Ros”, completaba.