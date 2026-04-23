La popular cantora del folklore nacional Teresa Parodi recordó el origen de su canción "Que no nos toquen a los viejos", inspirada en la represión sufrida por Norma Plá en la década de los '90 y destacó su vigencia en los tiempos actuales del Gobierno de Javier Milei. También calificó como "inaceptables e ignorantes" los recientes ataques hacia Mercedes Sosa, a quien definió como "sagrada" y el mayor "orgullo nacional".

Durante una entrevista televisiva, la referente del chamamé señaló sobre el tema mencionado: "Describe lo que pasaba hace 30 años y hoy está volviendo a pasar... se le sigue golpeando a los jubilados". "Lo que veo hoy es un mundo desalmado, hay un discurso cruel, el odio está desatado de una manera inconcebible... nos estamos haciendo daño", lamentó.

"Hay una agresión en todos los sentidos, en todos los planos. Hay demasiada persecución y estigmatización de los que son distintos, de los que piensan distinto. Hay demasiado despojo", reflexionó la cantora y completó su análisis: "Están tirando afuera del sistema a miles de personas vulnerables, a nosotros mismos. Digo, yo soy parte de esas personas, que me siento fuera, que no sé dónde estoy parada, que no me reconozco en un montón de cosas del país que somos".

"Nosotros somo un país con la cultura del amor, del semejante importante, de la construcción colectiva, del arraigo, del orgullo de pertenecer, con una historia, una memoria que nos trajo hasta aquí", consideró Teresa Parodi ante Canal 10 de Córdoba, pero remarcó: "Los pueblos, cuando pasan estas situaciones críticas, se refugian en su cultura... los centros culturales donde se juntan para cantar, pensar juntos y seguir soñando".

Teresa Parodi y las nuevas generaciones

Por otra parte, la cantante repasó su extensa trayectoria y compartió su mirada sobre la cultura argentina y el rol que el arte cumple en la sociedad actual. Recordó especialmente su debut en el histórico Festival de Cosquín de 1984, el primero realizado tras la vuelta de la democracia, donde pasó de ser una artista desconocida a interpretar nueve canciones por pedido del público. "Siento una gratitud incondicional hacia Córdoba por abrirme la puerta grande", afirmó.

Teresa Parodi señaló que "los pueblos, cuando pasan estas situaciones críticas, se refugian en su cultura".

"Era un año muy especial... la gente salía a la calle buscando la música, buscando abrazarse con el otro. La democracia abría todas las puertas... era otro aire, era otro país", apuntó y explicó que sus temas emblemáticos, como "Pedro Canoero" y "Apurate José", mantienen su vigencia porque la música logra entrar en los hogares y se convierte en parte de la historia familiar, transmitiéndose de generación en generación.

En ese sentido, cabe recordar que el nuevo disco que presenta es una propuesta más urbana, escrita desde la realidad actual y con colaboraciones de artistas jóvenes como La Sole, Magui Olave y la rapera Shanti. Además, compartió la alegría de poder tocar junto a sus nietos, un hecho que la llena de orgullo y esperanza. El próximo 2 de mayo a las 21 subirá al escenario del Teatro Comedia de Córdoba para presentar su flamante disco "Hasta que amanezca". Las entradas ya están disponibles en Ticketek.com.ar para quienes quieran disfrutar de este esperado show.