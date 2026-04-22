La angustia de Teresa Parodi al contar lo que vive en plena era de Milei: “Me siento fuera”

Teresa Parodi hablará de la realidad del país en su próximo disco.

Teresa Parodi se refirió a su inminente trabajo discográfico, Hasta que amanezca, y reveló que el material nació como una respuesta artística y una necesidad de registro frente al presente que atraviesa el país. El disco se estrenará el próximo 7 de mayo.

En sus declaraciones, la artista explicó que el contenido de las nuevas canciones buscará reflejar, de manera directa, la realidad actual de Argentina, marcada por un clima político y social comandado por la violencia desde los discursos de odio del gobierno de Milei. "Hoy estamos en un muno desalmado", comenzó Parodi.

"El odio está desatado de una manera inconcebible, en todos los sentidos y planos. Hay demasiada persecución y estigmatización a los que son distintos o piensan distinto", agregó la artista en diálogo con Canal 10 de Córdoba. Durante su relato, Parodi no ocultó el malestar que le genera el contexto de caos social y económico bajo la gestión de Javier Milei, señalando con especial preocupación la proliferación de discursos que, a su criterio, incentivan la violencia y el enfrentamiento.

La artista reveló sentirse angustiada y desamparada ante estos mensajes cargados de hostilidad, los cuales han alterado la convivencia entre los argentinos. "Estamos tirando afuera del sistema a miles de personas vulnerables y yo soy parte de esas personas. Me siento fuera, no sé dónde estoy parada, no me reconozco. Nosotros somos un país con la cultura del amor, de la construcción colectiva", cerró.

El emotivo homenaje que protagonizó Teresa Parodi

La cantautora vivió un momento de sensibilidad al ser parte de un tributo a su mítica composición Pedro Canoero. El homenaje consistió en la presentación de una escultura que evoca la figura del hombre que dio origen a este clásico del folklore nacional, consolidando una vez más el vínculo inquebrantable entre la obra de la artista y la memoria popular.

Teresa Parodi, en vivo.

El monumento fue emplazado en la ribera del Lago Ypacaraí el pasado 27 de marzo. Durante la ceremonia, Parodi ofició como figura central y recordó con afecto la historia de Pedro, aquel trabajador del río con quien forjó un vínculo de amistad que terminó transformándose en una de las piezas más fundamentales de nuestro cancionero.

Ante el reconocimiento del pueblo paraguayo, la intérprete manifestó su gratitud y emoción por esta nueva distinción. La inauguración de la estatua no solo celebra una canción, sino que inmortaliza el lazo cultural y humano que une a la creadora correntina con las vivencias y los paisajes compartidos de la región.