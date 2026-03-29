Teresa Parodi reaccionó contra el libertario que burló a Mercedes Sosa y reivindicó al folklore: "No se atrevan"

Teresa Parodi defendió a Mercedes Sosa de las agresiones de un libertario.

La reconocida cantautora Teresa Parodi se manifestó con firmeza en sus redes sociales tras los agravios vertidos por un referente de La Libertad Avanza contra la memoria de Mercedes Sosa. El conflicto se originó a partir de una serie de publicaciones realizadas por Enzo Ferreira, actual coordinador de Radio Nacional Tucumán, quien compartió términos descalificadores referidos a la figura de la "Cantora del Pueblo".

La agresión, que rápidamente se volvió viral, generó un fuerte repudio en el ámbito cultural debido a la carga de violencia simbólica contra una de las máximas exponentes de nuestra música. En sus mensajes de la plataforma X, el funcionario tucumano atacó a Sosa haciendo alusión a su afiliación ideológica y pensamiento político, utilizando metáforas sumamente agresivas para cuestionar su legado.

"Siempre dije que separo el talento de la ideología de algunos artistas; como la gorda comunista de Mercedes Sosa o el Indio Solari", escribió el libertario. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de diversos sectores, quienes vieron en sus palabras un intento de desprestigiar la trayectoria de una artista que trascendió las fronteras del país.

Por su parte, Teresa Parodi compartió en sus redes una imagen de "La Negra" y escribió: "A Mercedes Sosa no se la toca. Ella es y será para siempre la voz de nuestro pueblo, un faro en nuestra cultura. Una bandera de solidaridad y amor. Mercedes es la Patria cantada. ¡Que no se atrevan con ella!".

Para muchos, el ataque no solo apuntó a la persona, sino a lo que su voz representó históricamente para la identidad y la resistencia cultural argentina. Ante este escenario, Teresa Parodi salió en defensa de su colega y amiga con un mensaje contundente que reafirmó el valor de la tucumana como un pilar inamovible de la nacionalidad.

Mercedes Sosa joven.

Teresa Parodi llega a La Trastienda

El próximo 21 de mayo, Teresa Parodi se presentará en el escenario de La Trastienda, marcando un esperado regreso a los espacios íntimos de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro en el barrio de San Telmo permitirá una conexión directa entre la cantautora y su público, en un entorno que favorece la proximidad y la escucha atenta de su repertorio.

Durante la jornada, la artista centrará parte del espectáculo en las composiciones de su trabajo discográfico Hasta que amanezca. Sin embargo, la propuesta también contempla un recorrido por las piezas fundamentales de su trayectoria, las cuales se han consolidado como referentes del cancionero popular y la identidad musical argentina.

La cita en este recinto histórico de la calle Balcarce se perfila como una celebración de la canción social y el folklore litoral. La combinación de material reciente con clásicos de su autoría garantiza una noche de vigencia artística, reafirmando el lugar de Parodi como una de las voces más trascendentes de la cultura nacional.