Sorpresa en el folklore por el anuncio de Teresa Parodi: “Hasta que amanezca”

"Hasta que amanezca" continúa la búsqueda artística que Teresa Parodi sostiene disco a disco desde hace años.

La popular cantautora Teresa Parodi sorprendió al mundo del folklore al ponerle fecha al esperado estreno de su nuevo trabajo discográfico. “Hasta que amanezca” incluye canciones que dialogan con la realidad contemporánea y con las historias que atraviesan la vida cotidiana. Además, comenzará una serie de conciertos especiales para la presentación y uno de ellos tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires.

“¡El 7 de mayo llega Hasta que amanezca, mi nuevo disco, a todas las plataformas!”, escribió Teresa Parodi en sus redes sociales y desató una ola de reacciones de cariño entre sus seguidores. En este marco, podemos mencionar que el álbum continúa la búsqueda artística que sostiene disco a disco desde hace años: una obra abierta a nuevos sonidos y cruces generacionales, sin perder la raíz y la identidad que definen su camino dentro de la música argentina.

El nuevo trabajo de la artista correntina incluye canciones que dialogan con la realidad contemporánea y con las historias que atraviesan la vida cotidiana. Entre ellas se encuentra “Me veo en vos”, el primer adelanto del disco, una canción que fusiona la tradición de la murga con el ritmo urbano del rap y que cuenta con la participación de la murga montevideana Doña Bastarda —bicampeona del carnaval 2025 y 2026— y de la rapera Shitstem.

Compositora fundamental de la música folklórica argentina, Teresa Parodi ha construido a lo largo de su trayectoria una obra profundamente ligada a la vida y a las historias de quienes habitan el país. Canciones como “Pedro Canoero”, “Apurate José”, “El otro país”, “Esa musiquita” o “Celedonia Batista” forman parte del cancionero popular y continúan siendo interpretadas por nuevas generaciones de artistas.

Con "Hasta que amanezca", reafirma esa mirada sensible y comprometida, al tiempo que sigue explorando nuevas sonoridades y lenguajes musicales. La presentación oficial del disco será una oportunidad para escuchar en vivo estas nuevas canciones y volver a encontrarse con los clásicos que marcaron una época dentro de la música popular argentina.

Todos los shows de Teresa Parodi con su nuevo disco

Por otra parte, como se mencionó, la ex ministra de Cultura de la Nación iniciará una serie de conciertos especiales en distintos lugares del país, entre ellos Rosario, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo de estos shows recorrerá las canciones de su nuevo álbum y también ofrecerá un repaso por las obras más emblemáticas de su carrera, aquellas que forman parte de la memoria musical argentina y que siguen vigentes en el repertorio de la música popular.

"Rosario, Córdoba, Sierras Chicas, Bell Ville! ¡Nos vemos muy pronto!", convocó Parodi y detalló: "El corazón me pide empezar esta gira por tierras que siempre me reciben con tanto cariño. Estaré anticipando las canciones de mi nuevo disco, Hasta que amanezca, antes de la presentación oficial en La Trastienda. ¡Las y los espero!". Para el espectáculo en el recinto cultural porteño se pueden sacar entradas en PassLine.