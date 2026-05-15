La gestión de Javier Milei llegó a su punto más bajo desde que asumió la presidencia. Según la última encuesta nacional de D'Alessio IROL y Berensztein, correspondiente a abril de 2026, el 61% de los argentinos evalúa negativamente al gobierno, contra apenas un 37% que lo aprueba. Son 4 puntos de caída respecto del mes anterior en ambas direcciones, y el peor registro para el equipo libertario desde diciembre de 2023.

El deterioro del humor social tiene raíces concretas en el bolsillo. El 68% de los encuestados considera que la situación económica del país está peor que hace un año, 4 puntos más que en marzo y el mismo nivel que en mayo de 2024, cuando el ajuste recién arrancaba. Solo el 31% percibe una mejora. Las expectativas tampoco ayudan: un 56% cree que dentro de un año la economía estará peor, contra un 39% que mantiene algún optimismo.

El dato más alarmante es que la percepción sobre la economía personal alcanzó su máximo histórico negativo: el 68% siente que está peor posicionado que en 2025. Incluso entre los votantes de La Libertad Avanza, el optimismo sobre la situación personal cayó al 60%, 2 puntos menos que en marzo. Entre los votantes de Fuerza Patria el pesimismo es casi total (97%), y entre los de Provincias Unidas trepa al 80%.

El oficialismo pierde desde adentro

La erosión de la aprobación no viene solo del rechazo opositor. Entre los propios votantes de LLA, la evaluación positiva de la gestión cayó 7 puntos en un solo mes, del 87% al 80%. Es una caída significativa para un segmento que hasta octubre de 2025 mostraba niveles de aprobación superiores al 90%. El informe vincula este deterioro a los escándalos y sospechas de corrupción dentro del gabinete presidencial, un flanco que el gobierno no logra cerrar. Entre los votantes de Provincias Unidas, el espacio que nuclea al radicalismo y sectores del PRO, el rechazo a la gestión alcanza el 78%.

Dos agendas, un solo país

La encuesta confirma que oficialismo y oposición viven en universos de preocupaciones casi opuestos. Para el total de la población, las tres principales inquietudes son la incertidumbre económica (65%), la inseguridad (61%) y la inflación (60%). Pero la segmentación por voto revela un contraste notable.

Los votantes de LLA priorizan la inseguridad (77%) y la impunidad de la corrupción kirchnerista (65%), mientras que la incertidumbre económica apenas llega al 41% en este segmento. En cambio, para los votantes de Fuerza Patria, los ajustes del gobierno (88%), la incertidumbre económica y la inflación (ambas con 83%) dominan la agenda. La corrupción en el gobierno de Milei ya preocupa al 59% del total y al 75% de los votantes de FP.

Milei, séptimo en imagen positiva

El ranking de imagen de dirigentes arroja otra señal de alarma para el oficialismo. Guillermo Francos lidera con 46% de imagen positiva, seguido por Patricia Bullrich (43%) y Mauricio Macri (40%), que subió 5 puntos en dos meses. Axel Kicillof empata con Macri en 40%, consolidándose como el principal referente opositor.

El presidente Milei quedó séptimo con apenas 35% de imagen positiva, por debajo de Diego Santilli (38%) y Jorge Macri (36%). Que el jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad tengan mejor imagen que el propio presidente es un dato inédito que habla del nivel de desgaste de la figura presidencial.

Entre los votantes de Provincias Unidas, la vicepresidenta Villarruel se posiciona como la mejor valorada con 65%, muy por encima de Milei (20%), lo que refuerza la lectura de una vice que capitaliza el descontento con el presidente dentro del propio espectro no peronista.

El humor social, en caída libre

Los números de abril configuran un escenario de deterioro sostenido para el gobierno de Milei. La aprobación de gestión no encuentra piso, la economía golpea incluso a los propios votantes libertarios y la imagen presidencial se ubica por debajo de la de varios dirigentes de su propio espacio. Con la antesala electoral de 2027 cada vez más cerca, los datos sugieren que el oficialismo enfrenta un desafío de magnitud: recuperar la confianza de un electorado que, mes a mes, se muestra más escéptico.