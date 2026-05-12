Javier Milei se encuentra entre los tres presidentes con peor imágen en América Latina. Lo afirmó una encuesta que midió la valoración de los jefes de Estados de la región en sus respectivos paises.

Quiénes son los presidentes con mejor imagen en Latinoamérica

La consultora CB realizó trabajo de opinión pública entre el 5 y el 9 de mayo en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivía, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Guatemala, Honduras y República Dominicana, en el que midió las imagenes de los jefes de Estado de estos respectivos pais.

La presidenta con mejor imagen en la región es Claudia Sheinbaum, con 67,8% de aprobación y un 27,4% de negativa. De todos modos, la mandataria mexicana reportó una caída de 69,8% en su valoración respecto a la anterior medición, realizada en marzo.

Detrás de Sheimbaum, por escaso márgen, aparece el presidente de El Salvador, Nayim Bukele, que cosechó una valoración favorable del 67,5%, contra un 26,6% de rechazo. Al igual que su par mexicana, reportó una caída en su imagen del 70,1%

El tercer puesto va para Luis Abinadaer, presidente de República Dominicana, que cosechó un 60,2% de imagen positiva, contra un 37,3% de rechazo.

Quiénes son los presidentes con la peor imagen de Latinoamérica

En el caso de los mandatarios más rechazados de la región, Milei aparece en el puesto 16 entre los 18 que fueron medidos. ¿Quiénes están por detrás del jefe de Estado Argentino? Delcy Rodríguez, a cargo del Poder Ejecutivo en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos en enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

El presidente con peor imagen es el peruano José Balcazar, que fue designado en el cargo en febrero, luego de la moción de censura de su antecesor José Jeri.

Rodríguez tiene un rechazo del 69,2%, mientras que Balcazar escala a un 66,6. En el caso de este último, apenas tiene un 20,5% de imagen positiva y un 12,9% de desconocimiento.

Cae la imagen de Milei

Milei tiene una aprobación del 34,8%, contra un 63% de rechazo, mientras que el 2,2% restante es de indecisos. La imagen del presidente de Argentina reportó una caída del 36,2% respecto a la medición de marzo.

De ese 63% de rechazo, un 52,6% tiene una imagen "muy mala" de Milei y un 10,4% hizo una valoración "mala". Por otra parte, del 34,8% de aprobación un 27,1% tiene una imagen "muy buena" del mandatario argentino, mientras que el 7,7% se expresó por la opción "buena".