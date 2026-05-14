Amor en tiempos de ChatGPT: cada vez más solteros usan inteligencia artificial para seducir

El 43% de los encuestados afirmó haber utilizado IA para redactar su perfil, mientras que el 37% la empleó para pensar las primeras frases de conversación.

Desde integrantes de la Generación Z hasta adultos maduros recurren a aplicaciones de citas para conocer personas, buscar sexo casual o apostar por una relación estable. Pero ahora apareció un nuevo jugador en esa dinámica: la inteligencia artificial.

La IA ya no solo organiza agendas, responde mails o recomienda canciones. También empezó a intervenir en el amor, uno de los terrenos más sensibles de la vida cotidiana. Desde redactar perfiles más atractivos hasta sugerir el primer mensaje perfecto, cada vez más solteros apelan a estas herramientas para mejorar sus chances en el universo del match.

“El cortejo o la conquista virtual tiene sus reglas”, explica el psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin. Y la primera de ellas empieza por el perfil. “La preparación de un perfil suele ser un problema: qué poner, si la foto representa realmente a la persona, cuánto contar de la vida privada, si conviene ser totalmente sincero o maquillar ciertos aspectos. Captar la atención requiere paciencia, tolerar la decepción y no caer en la arrogancia de creer que todo se puede”, señala. En ese escenario, la IA aparece como una aliada estratégica.

Según el estudio Singles in America 2023, realizado por el Instituto Kinsey junto a Match sobre más de 5.000 solteros de entre 18 y 77 años, el 6% de las personas solteras y el 14% de quienes usan citas online ya recurrieron a inteligencia artificial para mejorar sus encuentros amorosos.

¿Para qué la usan? Principalmente para escribir mejor. El 43% de los encuestados afirmó haber utilizado IA para redactar su perfil, mientras que el 37% la empleó para pensar las primeras frases de conversación. La preocupación central sigue siendo causar una buena primera impresión.

“La carta de presentación sigue siendo lo más importante. Pareciera que una vez que se atraviesa esa barrera, la cosa fluye mejor, al menos en la virtualidad. Después, la presencialidad potencia o rompe el hechizo que provoca la distancia”, sostiene Ghedin.

El fenómeno no sorprende si se observa el peso que tienen hoy las apps de citas. Según datos de Statista, Tinder continúa siendo una de las plataformas más utilizadas del mundo, con más de 75 millones de usuarios activos mensuales a nivel global, mientras que Bumble y OKCupid crecen especialmente entre quienes buscan relaciones más estables.

Argentina: más solos, más digitales

En Argentina, el crecimiento del universo single también acompaña esta tendencia. Según datos del último censo del INDEC, más del 42% de los hogares del país son unipersonales o están compuestos por personas sin pareja conviviente, una cifra que creció de manera sostenida en la última década.

Además, un informe de la consultora Voices! reveló que especialmente entre los menores de 35 años, las aplicaciones de citas forman parte habitual de la socialización afectiva. Tinder, Bumble y Grindr encabezan las preferencias según elección sexual, objetivos vinculares y franjas etarias.

El 43% de los encuestados afirmó haber utilizado IA para redactar su perfil, mientras que el 37% la empleó para pensar las primeras frases de conversación.

“Según la orientación sexual, los códigos cambian. En la homosexualidad masculina, por ejemplo, las interacciones suelen ser más directas, como sucede en Grindr. En otros espacios, como en personas asexuales, el foco está puesto en otras áreas no sexuales”, explica.

También influyen el estado civil, la edad y el objetivo: no es lo mismo buscar sexo casual, amistad o una pareja estable. “Las aplicaciones son una gran vidriera de oferta y demanda. Hay para todos los gustos”, resume.

Sin embargo, no todos celebran esta nueva asistencia tecnológica. La IA también despierta desconfianza. El mismo estudio del Instituto Kinsey reveló que el 50% de los encuestados rechazaría a una posible pareja si descubriera que utilizó inteligencia artificial para alterar su perfil, mientras que un 39% se opondría a que su pareja la use para sostener conversaciones.

“No solo se cuestiona la alteración del perfil, sino la subestimación de la capacidad de cada uno para armar su propia presentación, con errores o no. En las relaciones humanas todavía se valora mucho la espontaneidad”, analiza Ghedin.

No todo pasa por el amor

El estudio también mostró que los solteros no solo están preocupados por conseguir pareja. Las finanzas aparecen como una de las principales inquietudes. Por segundo año consecutivo, el 73% de los encuestados aseguró estar preocupado por la inflación y la economía personal. Entre la Generación Z (18 a 27 años), el 59% afirmó que el estrés afecta directamente su libido y un 45% dijo haber trabajado activamente en su salud mental durante el último año.

Además, cada vez hay mayor atención sobre las llamadas “red flags”, mala comunicación, infidelidad, falta de confianza e inmadurez emocional encabezan la lista de alertas que pueden hacer fracasar un vínculo. Y un dato final rompe con la lógica del algoritmo perfecto, el 41% aseguró haberse enamorado de alguien que inicialmente no le resultó atractivo.