Qué es la "infidelidad económica" y qué hacer si tu pareja oculta gastos dentro de la relación

Qué es la "fidelidad económica" y qué hacer si tu pareja oculta gastos dentro de la relación.

En un contexto económico desafiante como el que atraviesa la Argentina, el dinero dejó de ser un tema secundario dentro de las parejas para convertirse en uno de los principales focos de tensión. La convivencia, los proyectos a futuro y hasta la estabilidad emocional del vínculo pueden verse afectados cuando aparecen secretos financieros, gastos ocultos o mentiras sobre el uso del dinero.

Según datos recientes del INDEC, en los últimos años se profundizó la presión económica sobre los hogares, durante 2024 y comienzos de 2025, más del 40% de los hogares urbanos reportaron dificultades para llegar a fin de mes, mientras que la inflación sostenida impactó directamente en los hábitos de consumo, obligando a recortes en rubros como ocio, vestimenta y alimentación fuera del hogar. En ese escenario, las decisiones financieras dentro de la pareja se vuelven más sensibles y, muchas veces, más conflictivas.

Ocultar y mentir gastos dentro de una relación puede generar un gran conflicto dentro de la pareja.

Qué ocurre en las relaciones amorosas cuando la crisis afecta al bolsillo

El médico psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin advierte que, en tiempos de crisis, tanto las parejas convivientes como las no convivientes modifican su forma de administrar el dinero. “Se restringen salidas, viajes y consumos no esenciales, y hasta se postergan proyectos como tener hijos”, señala. Sin embargo, ese mismo contexto de incertidumbre también puede generar conductas impulsivas: gastos no planificados que buscan aliviar la ansiedad del momento.

El ocultamiento de gastos no siempre responde a una intención de engañar deliberadamente. Muchas veces aparece como una estrategia para evitar conflictos, culpas o discusiones. De acuerdo con Ghedin, “no todo se blanquea”, y en ese margen de lo no dicho es donde surgen las tensiones.

Las razones más frecuentes para ocultar o mentir con los gastos dentro de una pareja suelen ser evitar reproches por consumos considerados innecesarios, preservar cierta autonomía económica, compensar desigualdades dentro del vínculo o responder emocionalmente al estrés o la frustración.

En Argentina, donde cada vez más parejas comparten gastos pero no necesariamente ingresos, esta dinámica se vuelve habitual. Informes recientes sobre estructura familiar muestran un crecimiento sostenido de los hogares con doble ingreso, pero también una mayor inestabilidad laboral, lo que genera asimetrías económicas dentro del mismo vínculo.

Desigualdad y poder: el trasfondo del conflicto

Uno de los factores clave detrás de los secretos financieros es la desigualdad en los aportes. Cuando uno de los miembros de la pareja gana más, o es el único que tiene ingresos, pueden aparecer relaciones de poder que condicionan la dinámica cotidiana.

Ghedin explica que en vínculos asimétricos “quien dispone del dinero suele administrarlo y establecer las reglas”, lo que puede llevar a que la otra persona oculte pequeños gastos como forma de recuperar autonomía. Esto puede ir desde guardar dinero para uso personal hasta ayudar a familiares sin comunicarlo.

Las estadísticas laborales también reflejan estas tensiones, según informes oficiales del Ministerio de Economía y organismos laborales, la tasa de informalidad y la inestabilidad del empleo continúan siendo altas en 2025, afectando especialmente a jóvenes y mujeres. Esto genera escenarios donde uno de los miembros queda momentáneamente fuera del sistema productivo, aumentando la dependencia económica.

El gasto oculto también puede estar ligado a lo emocional. En contextos de desempleo o dificultades económicas, realizar una compra puede generar una sensación momentánea de bienestar, seguida de culpa. “Quien no tiene ingresos propios suele sentirse culpable si realiza un gasto extra”, explica Ghedin. Esa tensión entre el placer de consumir y la culpa por hacerlo sin consenso es uno de los motores del ocultamiento.

¿Qué hacer si tu pareja miente sobre el dinero?

Frente a este escenario, especialistas coinciden en que la clave no está en el control, sino en la comunicación. Algunas estrategias recomendadas:

Abrir el diálogo sin acusaciones: plantear la preocupación desde lo emocional (“me genera inseguridad”) en lugar de lo confrontativo.

Revisar acuerdos financieros: definir si habrá un “pozo común”, gastos divididos o ingresos separados.

Establecer márgenes de autonomía: contar con dinero propio para gastos personales reduce tensiones.

Transparentar ingresos: saber cuánto gana cada uno evita sospechas y malentendidos.

Evitar el control excesivo: revisar gastos no debe convertirse en vigilancia constante.

Detectar problemas mayores: si hay compulsión al gasto o deudas ocultas, puede ser necesario acudir a ayuda profesional.

Así como la fidelidad emocional y sexual son pilares tradicionales en una relación, hoy también empieza a hablarse de “fidelidad económica”, la capacidad de ser transparente en el manejo del dinero. Para Ghedin, no se trata de alcanzar un ideal perfecto, sino de construir acuerdos posibles: “El manejo del dinero debería ser el resultado de una comunicación sincera y un compromiso mutuo”