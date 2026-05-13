Los ataques israelíes dejan 12 muertos en Líbano antes de las conversaciones mediadas por EEUU

Dolientes asisten al funeral de los miembros de la defensa civil libanesa Hussein Jaber y Ahmad Noura, que murieron en un ataque israelí contra la ciudad meridional de Nabatieh el martes, en Sidón, Líbano

​Doce personas murieron el miércoles en una serie de ataques israelíes contra vehículos en Líbano, dijo el Ministerio de Sanidad, mientras el conflicto entre Hezbolá e Israel ‌continuaba en vísperas de una tercera ‌ronda de conversaciones entre Líbano e Israel, mediadas por Estados Unidos.

Tras más de diez semanas de guerra, que se derivó del conflicto en Irán, Hezbolá confirmó que el comandante de su fuerza de élite Radwan murió en un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut la semana pasada.

Hezbolá e Israel han seguido intercambiando ataques a pesar del alto el fuego mediado por Estados Unidos anunciado el mes pasado, con las hostilidades centradas principalmente ​en el sur de Líbano, ⁠donde las fuerzas israelíes ocupan una zona de seguridad autoproclamada.

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Los ataques de Israel del ‌miércoles incluyeron tres ataques con drones contra vehículos situados mucho más allá ⁠del principal escenario del conflicto en el sur, en ⁠la autopista costera a unos 20 kilómetros al sur de Beirut, según fuentes de seguridad en Líbano.

DOS NIÑOS ENTRE LOS FALLECIDOS

El Ministerio de Sanidad dijo que esos ataques causaron la ⁠muerte de ocho personas, entre ellas dos niños.

Un cuarto ataque causó la muerte ​de una persona cerca de la ciudad meridional de Sidón, a ‌40 km de Beirut, según el ministerio.

Otras ‌tres personas murieron en ataques aéreos israelíes contra automóviles en tres localidades más al ⁠sur, en el distrito de Tiro, según el ministerio.

El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los ataques. Afirmó que estaba atacando infraestructuras de Hezbolá en el sur de Líbano y ordenó a los residentes que abandonaran nueve pueblos y ​aldeas donde tenía ‌previsto actuar contra el grupo.

Hezbolá anunció nuevos ataques contra las fuerzas israelíes en el sur, incluidos varios con drones kamikaze.

CONVERSACIONES EN WASHINGTON

Israel anunció la semana pasada que había matado al comandante de la fuerza Radwan de Hezbolá en un ataque perpetrado el 6 de mayo contra los suburbios controlados por Hezbolá, identificándolo ⁠como Ahmed Ali Balout. Un obituario de Hezbolá confirmó la muerte del "comandante mártir Ahmed Ghaleb Balout". Un responsable de Hezbolá confirmó que se trataba de la misma persona.

Balout es una de las figuras de más alto rango de Hezbolá fallecidas en la guerra hasta la fecha.

Fue el primer ataque de Israel en la zona de Beirut desde el alto el fuego del 16 de abril.

El alto el fuego, mediado por Estados Unidos, se declaró inicialmente por 10 días y luego ‌se prorrogó por tres semanas, lo que significa que debería expirar alrededor del 17 de mayo. Se produjo tras los contactos de más alto nivel entre Líbano e Israel en décadas, con Washington como anfitrión de dos reuniones entre los embajadores libanés e israelí en Estados Unidos el mes pasado.

Hezbolá se opone firmemente a los contactos cara a cara.

El Departamento de Estado de ‌Estados Unidos facilitará dos días de conversaciones entre Israel y Líbano el jueves y el viernes. Las conversaciones, que se basarán en una reunión celebrada el 23 de abril y dirigida por el ‌presidente de EEUU, Donald ⁠Trump, tienen como objetivo avanzar hacia "un acuerdo integral de paz y seguridad", dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, en un ​comunicado del 8 de mayo.

Con información de Reuters