Formosa avanza en políticas de formación e inclusión laboral con experiencias prácticas para estudiantes: qué incluye el programa

El Gobierno de Formosa firmó un convenio con el Instituto Superior de Arte “Alberto Albertazzi” (ISA), en el marco de las prácticas profesionalizantes destinadas a estudiantes de la Tecnicatura Superior en Diseño de Comunicación Visual. La iniciativa permitirá que alumnos de segundo año de la carrera desarrollen experiencias concretas dentro del ámbito laboral.

El acuerdo, accionado por la Subsecretaría de Empleo de la provincia, propone la integración al área de Asesoramiento y Marketing de la Subsecretaría y trabaja junto a emprendedores vinculados a la Casa del Emprendedor. Del acto participaron María de los Ángeles Vicentín, directora de Empleo; el director del ISA, Sergio Irala; el coordinador de Carreras Técnicas, Roque Leguizamón; la docente Eugenia Iurilli, además de personal de la Subsecretaría y estudiantes de la carrera.

En diálogo con AGENFOR, María de los Ángeles Vicentín explicó que las prácticas comenzarán el próximo 11 de mayo y se extenderán hasta noviembre. Además, señaló que, debido a la cantidad de participantes, 27 estudiantes en total, las actividades se desarrollarán de manera grupal. “Tenemos la visión de que el alumno salga con una formación completa, con herramientas que le permitan ingresar al mundo laboral”, afirmó.

La funcionaria destacó que el objetivo del convenio es acercar a los jóvenes a experiencias concretas de trabajo vinculadas a su formación profesional. En ese sentido, explicó que hasta ahora los estudiantes desarrollaban proyectos teóricos relacionados con emprendimientos, mientras que a partir de esta iniciativa podrán acompañar a emprendedores reales durante distintas etapas del proceso laboral. “La idea es que los jóvenes tengan un acercamiento real al mundo laboral”, remarcó.

Vicentín indicó además que los alumnos estarán acompañados de manera permanente por personal de la Subsecretaría y contarán con tutores especializados en el área. También adelantó que, además de las prácticas profesionalizantes, los estudiantes accederán a cursos, capacitaciones y actualizaciones en habilidades blandas a través del Centro Integral para la Empleabilidad.

Formación y fortalecimiento profesional

Por su parte, Irala consideró que el convenio representa una instancia "primordial y fundamental" para fortalecer el perfil profesional de los futuros egresados. Según explicó, el acuerdo formaliza la posibilidad de realizar prácticas profesionalizantes en un organismo estatal vinculado directamente al ámbito laboral y productivo.

Asimismo, destacó que actualmente trabajan en la Subsecretaría tres diseñadores egresados del ISA, quienes podrán transmitir su experiencia a los nuevos estudiantes. "Estamos ampliamente felices por esta apertura y esta posibilidad que va a enriquecer y fortalecer la enseñanza gratuita en Formosa", expresó el directivo.

Desde ambas instituciones coincidieron en que este tipo de articulaciones permiten vincular teoría y práctica, fortalecer capacidades profesionales y generar mejores oportunidades de inserción laboral para los jóvenes formoseños.

El papel de Formosa en la educación

La política de promoción de la inclusión laboral y la formación profesional no es nueva en Formosa. A mediados de abril, el Gobierno provincial, a través de la Dirección de Personas con Discapacidad, formalizó un acuerdo estratégico con el Departamento de Educación Permanente y escuelas técnicas con el objetivo de fortalecer las actividades del Centro Ocupacional Inclusivo del barrio Emilio Tomás.

La iniciativa permitió jerarquizar los talleres de carpintería, peluquería y artesanías mediante la incorporación de docentes especializados y la entrega de certificaciones oficiales avaladas por el Ministerio de Cultura y Educación. Además, el convenio incorporó la posibilidad de completar la escolaridad primaria dentro del centro y garantizar un acompañamiento pedagógico integral, ampliando así las oportunidades de acceso a la educación formal y la inserción laboral de los participantes.