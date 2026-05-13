YouTube llega a los autos con Android Auto

El objetivo es mejorar la experiencia multimedia dentro del auto sin comprometer la seguridad.

Google finalmente habilitó el uso de YouTube en Android Auto, una de las funciones más pedidas por los usuarios desde hace años. La novedad forma parte de una actualización presentada durante el evento “The Android Show: I/O Edition 2026” y permitirá reproducir contenido de la plataforma de videos directamente desde la pantalla del vehículo.

La compañía aclaró que la experiencia estará adaptada para evitar distracciones al volante. Mientras el auto esté estacionado, se podrán ver videos en pantalla completa con calidad Full HD y hasta 60 cuadros por segundo. En cambio, cuando el vehículo esté en movimiento, el sistema cambiará automáticamente a un modo de solo audio.

Cómo funcionará YouTube en Android Auto

La integración de YouTube llegará mediante un widget optimizado por Google que se incorporará dentro de la interfaz de Android Auto. Según explicó la empresa, el objetivo es mejorar la experiencia multimedia dentro del auto sin comprometer la seguridad del conductor.

Además de YouTube, la actualización también incluye un rediseño completo de la interfaz basado en Material 3 Expressive, el nuevo lenguaje visual de Google. Esto permitirá aprovechar mejor las pantallas panorámicas de los vehículos y sumar widgets personalizados para clima, contactos frecuentes y accesos rápidos del hogar inteligente.

La compañía aclaró que la experiencia estará adaptada para evitar distracciones al volante.

Gemini y navegación inmersiva, otras novedades clave

Otro de los anuncios más importantes fue la integración más profunda de Gemini dentro de Android Auto. La IA podrá interpretar mensajes, sugerir acciones contextuales y responder consultas relacionadas con el vehículo en tiempo real.

También se presentó una nueva experiencia de navegación inmersiva en Google Maps, con gráficos 3D mejorados, señalización más detallada y asistencia visual para carriles, semáforos y cruces.

Google indicó que estas funciones comenzarán a desplegarse de manera progresiva durante 2026 y estarán disponibles en vehículos compatibles con Android Auto y Android Automotive. Marcas como BMW, Ford, Hyundai y Mercedes-Benz aparecen entre las primeras fabricantes que recibirán las nuevas herramientas.