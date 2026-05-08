Cómo descargar videos de YouTube en 4K y 8K: el paso a paso

YouTube no ofrece esta opción a todos los usuarios, pero existen aplicaciones especializadas.

Descargar videos de YouTube en 4K y hasta 8K sigue siendo una de las búsquedas más frecuentes entre quienes quieren ver contenido sin conexión o guardar material en máxima resolución. Aunque la plataforma no ofrece esta opción de forma nativa para todos los usuarios, existen aplicaciones especializadas que permiten bajar videos en ultra alta definición de manera sencilla y rápida.

Una de las herramientas más utilizadas actualmente es 4K Video Downloader Plus, un programa compatible con Windows, macOS, Ubuntu y Android. La aplicación permite descargar videos de YouTube en resoluciones que van desde HD hasta 8K, siempre y cuando el contenido original haya sido subido con esa calidad. Además, integra un navegador propio para buscar videos directamente desde el programa, sin necesidad de abrir otra pestaña o copiar enlaces manualmente.

Cómo descargar videos de YouTube en 4K o 8K

Descargar e instalar 4K Video Downloader Plus desde su página oficial.

Abrir la aplicación en la computadora o celular.

Buscar el video directamente desde el navegador integrado o copiar el enlace de YouTube.

Pegar la URL dentro del programa.

Elegir la resolución deseada, como 1080p, 4K o 8K.

Seleccionar el formato de descarga y la carpeta de destino.

Presionar el botón de descarga y esperar a que finalice el proceso.

Reproducir el archivo descargado sin necesidad de conexión a internet

La aplicación permite descargar videos de YouTube en resoluciones que van desde HD hasta 8K.

Qué tener en cuenta antes de bajar videos en 8K

No todos los videos disponibles en YouTube están realmente en 4K u 8K. En algunos casos, el contenido puede haber sido reescalado desde resoluciones menores, por lo que conviene revisar la calidad original desde la configuración del reproductor antes de descargarlo.

También hay que considerar que los archivos en ultra alta definición ocupan mucho espacio. Distintas guías especializadas señalan que una hora de video en 4K puede superar fácilmente varios gigabytes, dependiendo del bitrate y del formato utilizado.

Las limitaciones de YouTube y los convertidores online

Además, YouTube solo permite descargar videos oficialmente en ciertos casos específicos, como el modo offline de YouTube Premium o contenido autorizado por sus propietarios.

Por otro lado, varios usuarios en Reddit coinciden en que muchos convertidores online gratuitos no logran descargar correctamente contenido en 4K y 8K porque YouTube separa el audio y el video en distintos archivos para las resoluciones más altas. Por eso, las aplicaciones de escritorio siguen siendo la alternativa más recomendable para mantener la calidad original.