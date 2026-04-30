Cómo mirar hasta 4 contenidos simultáneos en YouTube en tu TV

Antes, Multiview existía, pero era limitado: solo ofrecía combinaciones predefinidas centradas principalmente en deportes. Ahora los usuarios pueden mezclar y combinar contenido libremente de los más de 100 canales disponibles en su suscripción, incluyendo paquetes adicionales como NFL Sunday Ticket. El anuncio lo hizo el CEO de YouTube, Neal Mohan, el 28 de abril a través de su cuenta en X.

Qué se puede ver y qué no

La función está pensada exclusivamente para transmisiones en vivo. Solo se admite contenido en vivo: no se pueden agregar grabaciones ni video on demand. Tampoco está disponible cierto contenido familiar en el modo Multiview.

El nuevo menú de selección organiza el contenido por categorías. Las categorías incluyen Recomendados, Deportes, Noticias, Películas y Series, y el usuario puede seleccionar manualmente hasta cuatro transmisiones activas para llenar la cuadrícula.

El paso a paso para activarlo en tu TV

El proceso es sencillo y se hace todo desde el control remoto.

Abrí la app de YouTube TV en tu smart TV o dispositivo de streaming. Selecciona una transmisión en vivo compatible con Multiview. Presioná la flecha hacia abajo en el control remoto para desplegar el menú de opciones, donde aparecerá la opción "Agregar a Multiview". Elegí hasta tres transmisiones adicionales desde el selector de contenido. Para cambiar el audio, usá el pad direccional del control remoto para destacar la ventana que querés escuchar. Un ícono de audio indicará cuál está sonando. Para pasar a pantalla completa, seleccioná la vista deseada con el control y confirmá. Podés volver al modo múltiple en cualquier momento.

En qué dispositivos funciona

El sistema Multiview está disponible en la aplicación de YouTube TV para smart TVs y reproductores de streaming como Roku, Google TV y Apple TV. Un pequeño porcentaje de dispositivos más antiguos —menos del 5%— no soporta la personalización completa, aunque seguirán teniendo acceso a una versión básica de Multiview enfocada en eventos grandes como la NFL o el Mundial.

Lo que no funciona

Hay dos limitaciones importantes a tener en cuenta. No se puede usar Multiview desde navegadores web ni mediante AirPlay. Y si tenés un televisor anterior a 2018, es posible que las opciones de personalización sean más reducidas o que la calidad de imagen baje al activar las cuatro ventanas simultáneas.