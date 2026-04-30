reybruja vuelve a CABA con un show íntimo y adelantos de su próximo disco.

Después de hacer vibrar al público en el reciente paso por el festival Lollapalooza Argentina, reybruja regresa a la Ciudad de Buenos Aires con una fecha que promete ser especial. La banda se presentará el viernes 8 de mayo en el Centro Cultural Matienzo, en lo que será su primera fecha oficial del año y una oportunidad única para escuchar en vivo adelantos de su próximo disco de estudio.

El grupo llega impulsado por el recorrido de Gustar y Ofender, su disco 2025, con el que consolidaron una intensa gira que los llevó por distintos puntos del país y también a uno de los escenarios más convocantes del circuito nacional. Ahora, el reencuentro con su público porteño tendrá un condimento extra, nuevas canciones inéditas que anticipan el material en el que actualmente están trabajando.

reybruja y la reivindicación del rock nacional

Con una propuesta sonora que combina la esencia del rock nacional argentino con una búsqueda contemporánea y una identidad propia cada vez más marcada, reybruja se fue convirtiendo en una de las bandas emergentes más activas del under local. Su sonido se mueve entre la potencia de las guitarras, letras directas y una sensibilidad que conecta con distintas generaciones.

A casi dos años de su primer show, el crecimiento del grupo se refleja en los números. Más de 80 presentaciones en escenarios de la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia, con más de 50 shows realizados solamente durante 2024. Una constancia que habla tanto de su búsqueda artística como de una conexión genuina con el público.

En 2023 lanzaron Superestrellas del Barrio, su primer material de estudio, un EP de cinco canciones que dejó en claro su dirección estética y conceptual. Allí aparece ese revival del rock nacional que remite a los años dorados de los ‘90 y los 2000, sin caer en la nostalgia vacía, sino como una reinterpretación actual con sello propio.

La banda está integrada por Enzo Lupo en voz, Juan Manuel Fombella en guitarra y voz, Lautaro Satalino en guitarra, Andrés Human en bajo, Sergio Peluso en batería y Rodrigo Martini en teclados. La fecha en Matienzo promete un formato cercano, de esos donde la intensidad del vivo y la conexión con la audiencia se vuelven protagonistas. Una noche para descubrir hacia dónde se dirige el próximo capítulo de reybruja y confirmar por qué siguen ganando terreno dentro de la nueva escena del rock argentino.

El show será el viernes 8 de mayo a las 21 horas en Centro Cultural Matienzo, ubicado en Villa Crespo. Las entradas ya se encuentran a la venta.