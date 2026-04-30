Vuelve Colapinto: Gran Premio de Miami 2026 en la F1: cronograma, horarios, como ver en Argentina

La Fórmula 1 vuelve a la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Miami 2026, la cuarta fecha del calendario y la primera carrera en más de un mes. El receso forzado por la cancelación de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita, a raíz del conflicto en Medio Oriente, dejó a los equipos sin competencia durante cinco semanas.

La cita en el Autódromo Internacional de Miami marca el reinicio de una temporada que arrancó con sorpresas y cambios reglamentarios importantes. Para el público argentino, además, la atención estará puesta en Franco Colapinto, que se subirá nuevamente al Alpine A526.

¿Cuándo corre Colapinto en el GP de Miami?

El fin de semana se desarrollará entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, con el formato sprint que ya forma parte habitual del calendario. El circuito semiurbano de 5.412 metros, ubicado en los alrededores del Hard Rock Stadium en Miami Gardens, recibirá a la categoría por quinta vez en su historia. La FIA introducirá modificaciones técnicas que entrarán en vigor justamente en esta carrera, lo que suma incertidumbre al panorama competitivo.

En lo deportivo, Mercedes domina con autoridad el inicio del campeonato. Kimi Antonelli encabeza el certamen de pilotos tras dos victorias consecutivas, mientras que George Russell ganó la primera fecha en Australia. Ferrari aparece como el principal escolta en el campeonato de constructores con 90 puntos, contra los 135 del equipo alemán. Alpine, gracias al punto de Colapinto en China, marcha quinto en la clasificación con 16 unidades, por delante de Aston Martin, Williams, Audi y Cadillac.

Franco Colapinto llega al GP de Miami con un envión emocional enorme tras el road show que protagonizó el domingo pasado en Buenos Aires. El piloto pilarense reunió a más de 600 mil personas en las calles de Palermo, en una jornada que quedó grabada en la historia del automovilismo argentino. Sin embargo, el argentino reconoció que ahora el foco está puesto en lo deportivo y en aprovechar las mejoras que Alpine introducirá en el A526.

Miami representa para Colapinto el último circuito que le faltaba conocer en el calendario actual de la Fórmula 1. El equipo francés llegará con un nuevo chasis tanto para el bonaerense como para Pierre Gasly, además de un paquete aerodinámico actualizado que ya fue probado en un filming day en Silverstone. El propio Colapinto destacó la importancia de tener una FP1 más larga para aprender el trazado antes de la clasificación sprint del viernes por la tarde. Hasta el momento, el argentino suma un punto en la temporada gracias a su décimo puesto en el GP de China.

La FIA aprobó modificaciones técnicas que debutarán en Miami y que prometen alterar el equilibrio competitivo. La potencia del sistema MGU-K se elevará de 250 kW a 350 kW, lo que permitirá una conducción más agresiva y reducirá la gestión de energía durante las carreras. También se limitará el uso del boost para evitar diferencias extremas de velocidad entre los autos. Otro cambio relevante es la incorporación de un sistema de seguridad que activa automáticamente el MGU-K si un coche queda detenido en la salida.

Cronograma completo del GP de Miami 2026

Al ser un fin de semana con formato sprint, la actividad arrancará desde el viernes con sesiones cargadas. La práctica libre fue extendida a 90 minutos para que los pilotos puedan adaptarse a los cambios reglamentarios. Estos son los horarios en hora argentina para seguir toda la actividad:

Viernes 1 de mayo: Práctica Libre 1 a las 13:00 y Clasificación Sprint a las 17:30

Sábado 2 de mayo: Carrera Sprint a las 13:00 y Clasificación a las 17:00

Domingo 3 de mayo: Gran Premio de Miami a las 17:00hs

La carrera principal del domingo tendrá una extensión de 57 vueltas al trazado de Miami Gardens. La sprint del sábado, por su parte, se disputará a 19 giros y reparte puntos para los ocho primeros clasificados. La transmisión del Gran Premio de Miami estará disponible a través de dos plataformas. Disney+ Premium ofrece la cobertura completa por streaming, mientras que la señal de FOX Sports llevará la carrera por televisión.