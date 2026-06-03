Llega Simon Grossmann a la Argentina 2026: entradas y fecha de cuándo toca en Niceto Club

Simón Grossmann se presenta en Niceto Club. (Crédito de foto: Silvana Trevale)

La nueva canción latinoamericana encuentra en Simón Grossmann a una de sus voces más sensibles y personales. El cantautor venezolano-estadounidense llega por primera vez a Buenos Aires para presentarse en Niceto Club el próximo sábado 20 de junio. Este show marcará su debut absoluto en la ciudad, ofreciendo una oportunidad única para encontrarse de cerca con un artista que viene construyendo un vínculo sólido con su audiencia. Su música se caracteriza por ser honesta, melódica y profundamente emotiva, ideal para un espacio que permite una conexión directa. El desembarco en el escenario porteño promete ser un concierto especial y cercano, cargado de canciones que invitan a sentir y cantar cada palabra.

Fecha, entradas y precios para Simon Grossmann

El esperado recital de Simón Grossmann en Buenos Aires será en Niceto Club, ubicado en el barrio de Palermo. Las entradas para este concierto histórico ya se encuentran disponibles de forma online y se pueden adquirir a través de la plataforma Venti.

Los precios de las localidades varían según la fase de venta, comenzando con una preventa general para los primeros compradores y luego pasando al valor de la entrada general estándar a medida que se acerca la fecha. Por ahora, la Preventa 1 se mantiene en $30,000. Se recomienda asegurar las entradas con anticipación debido a la alta expectativa que genera su debut en el país.

La trayectoria y el universo musical de Grossmann

Simón Grossmann ha desarrollado una propuesta artística sólida que combina con naturalidad la sensibilidad pop, las raíces latinas y una marcada intimidad narrativa. En los últimos años consolidó un universo musical propio, atravesado por letras cercanas, una sonoridad cálida y una manera de escribir que conecta desde lo cotidiano y lo afectivo. Este crecimiento se refleja en una agenda internacional en constante expansión.

Su presentación en Niceto Club se da en el marco de la gira de presentación de Empezar Ganando, su álbum más reciente editado en 2025. Este trabajo reafirma su identidad y profundiza ese tono introspectivo y luminoso que lo caracteriza tanto en su persona como en su música.

El público argentino podrá disfrutar en vivo de este nuevo material, junto a lanzamientos recientes de gran alcance en la escena iberoamericana como “Lindo Placer”, “Otra Despedida Más”, “Tengo Un Feeling” y “Palabras Dormidas”, canciones que han ayudado a expandir su comunidad.